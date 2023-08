A Roma è Lukaku-mania: dalla pizza al gelato alla Romelu. Sale l’attesa all’Olimpico

La Lukaku-mania è arrivata a Roma. Le scene viste a Ciampino resteranno in ogni caso nella storia giallorossa, con gli oltre 5000 cuori a battere per il belga, accolto da una folla festante. Ma la febbre da Big Rom non si è di certo esaurita all'aeroporto, visto che tutta la città è letteralmente impazzita per il nuovo bomber di Mourinho. Ieri, ad esempio, è spuntato già il primo murale come era accaduto per Mourinho e Dybala. E cosi anche gli omaggi 'culinari', ormai diventati una tradizione con i pezzi da 90 arrivati a Trigoria, non si sono fatti attendere. A partire dal gelato di Mamò: cioccolato belga (ovviamente) e rum. Non a caso ribattezzato Rum-elu. E poi quale miglior coppia della pizza e birra , interamente dedicate all'attaccante che ieri ha fatto impazzire Ciampino.

All'Antica Pizzeria Frontoni si può infatti gustare la 'Rome-lu', specialità acqua e farina condita con mozzarella, patata 'sfragnata' (schiacciata), rosmarino, buccia di patata fritta e salsiccia vegetale 'Beyond Meat', un particolare prodotto veg di cui lo stesso Lukaku è stato testimonial. Un piatto che può essere accompagnato dalla 'Romelus', realizzata dal pub 16Birra, e provato insieme alla pizza ogni volta che giocherà la Roma. Come questo venerdì. Tre prodotti simbolo della cucina italiana e romana che erano stati ripensati già per l'arrivo di José Mourinho. Tutto questo in attesa di vedere il belga indossare la maglia giallorossa: oggi è prevista la firma e il relativo shooting per gli annunci, ma per il campo bisognerà aspettare (almeno) venerdì. Quasi impossibile che Lukaku venga impiegato contro il Milan, più facile che Mourinho gli conceda una convocazione per fargli respirare l'atmosfera magica dell'Olimpico sold out per l'ennesima volta. In 'borghese' o con la pettorina durante il riscaldamento, in ogni caso la sfida con i rossoneri - che pure avevano cercato Big Rom - sarà l'occasione per salutare e presentare 'ufficialmente' il nuovo colpo di teatro di Dan Friedkin.