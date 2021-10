A Montevideo è già Juve-Roma: gomitata da Cuadrado a Vina in Uruguay-Colombia

Fa discutere il mancato intervento del Var sull'episodio

Ha iniziato la gara da titolare ed è rimasto in campo 90'. Ancora una bella prestazione in nazionale per Matias Vina in Uruguay-Colombia finita 0-0, valida per la qualificazione ai mondiali in Qatar, dove il terzino giallorosso ha fornito anche l’assist per la rete di Suarez, poi annullata per fuorigioco. In vista della sfida contro la Juventus al rientro della sosta, gli animi cominciano a scaldarsi. Durante la ripresa, infatti, Vina ha ricevuto una gomitata in faccia da Cuadrado, solamente ammonito. Fa discutere il mancato intervento del Var.