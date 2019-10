Magic Campionato, i voti della settima giornata: 58,5 punti per la redazione

La settima giornata della nuova Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. Con la chiusura del torneo di apertura, si è riaperta la classifica generale, che ha visto la redazione di ForzaRoma totalizzare 58,5 punti: un pessimo voto dopo il 78 relativo allo scorso turno. La valutazione ci spinge al quarto posto nella classifica GazzaNet.

Giornata complicata per la redazione, che trova valutazioni basse dalla difesa all’attacco dopo l’ottima pagella dello scorso turno. In particolare con Handanovic, Pellegrini (4,5) e Dzeko(4) che rischia di star fermo ai box per diverso tempo complice la doppia frattura allo zigomo. A centrocampo 5,5 per Schone, autore di un gol cancellato dal rigore sbagliato al 90esimo. L’unica nota positiva la troviamo nel 6,5 di un ritrovato Tomiyasu contro la Lazio.

ForzaRoma: Handanovic (4,5) – Tomiyasu (6,5), Nkoulou (6), Pellegrini (4,5) – Schone (5,5), Obiang(6), Kurtic (5,5), Kulusevski (5) – Pinamonti (5), Lukaku(6), Dzeko(4).

Queste le scelte della redazione. Ora tocca a voi.