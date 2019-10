Magic Campionato, i voti della nona giornata: 82,5 punti per la redazione

La nona giornata della nuova Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 82,5 punti: un ottimo voto che si va ad aggiungere al 76 ottenuto nell’ultima apparizione. La valutazione ci permette di rimanere al quarto posto (295 punti), spingendoci però a una sola distanza dal podio nella classifica GazzaNet.

Una giornata superlativa per la redazione, che ottiene almeno una sufficienza da ogni giocatore schierato, escluso Handanovic (4). Bene Mbaye, chiamato a sostituire l’infortunato Tomiyasu. L’esterno ex Inter, brilla con 7,5 nella vittoria per 2-1 del suo Bologna ai danni della Sampdoria. Positiva anche la prova degli altri due elementi della squadra che compongono la difesa a tre, Nkoulou (7) e Luca Pellegrini (6). Nel nuovo Genoa di Thiago Motta, trova ancora spazio Schone (6,5), mentre Kurtic (10,5) buca Ospinala nel pareggio per 1-1 della Spal contro il Napoli. Nota di merito anche per Candreva (11,5) imprescindibile nel 3-5-2 di Antonio Conte. Proprio nel 2-2 dei nerazzurri contro il Parma, si mette nuovamente in mostra Kulusevski (7,5) autentico gioiello scovato dal ds Faggiano. Infine, nella sfida di San Siro, va in rete anche Lukaku (9,5), mentre Pinamonti (6,5) regala l’assist del momentaneo 1-1 ad Agudelo.

ForzaRoma: Handanovic (4) – Mbaye (7,5), Nkoulou (7), Pellegrini (6) – Schone (6,5), Obiang(6), Kurtic (10,5), Kulusevski (7,5), Candreva (11,5)- Pinamonti (6,5), Lukaku(9,6).