Magic Campionato, i voti della giornata dodici: 63 punti per la redazione

La dodicesima giornata della Serie A ha decretato i voti e i risultati del Campionato Magic. La classifica generale, ha visto la redazione di Forza Roma totalizzare 63 punti: un voto negativo rispetto all’ultima apparizione. La valutazione ci fa rimanere al quinto posto (495,5 punti) nella classifica GazzaNet.

In questa giornata, problemi per Handanovic (4,5) contro il Verona. Il portiere nerazzurro si è reso protagonista in negativo causando il rigore del momentaneo 1-0 degli scaligeri. In difesa, pessima la prova di Mbaye (4), in continua difficoltà nella marcature su Boga del Sassuolo. Al centro della linea a tre, troviamo un Nkoulou (6,5) smagliante nel 4-0 del Torino in casa del Brescia. Chiude la batteria Luca Pellegrini (6,5). L’ex terzino giallorosso gioca un’ottima partita come tutto il suo Cagliari contro la Fiorentina. A centrocampo invece, la redazione si gode il ritorno di Douglas Costa (6), uno degli acquisti più costosi. Il brasiliano gioca uno spezzone di gara contro il Milan, dimostrando tutte le sue qualità. Devastante Kulusevski (8) al Tardini contro la Roma. Lo svedese garantisce qualità e fisicità in campo, sfiorando più volte la rete personale. Oltre alla discrete prestazioni di Kurtic (6) e Candreva (6,5), si mette in mostra Lazaro (7,5). L’esterno austriaco firma l’assist per il momentaneo 1-1 di Vecino, creando continui problemi sulla fascia destra. In avanti, delude il tandem Dzeko(3) – Lukaku (5). Il bosniaco è a secco da quattro partite. Mentre il belga spreca troppe occasioni davanti a Silvestri.

ForzaRoma: Handanovic (4,5) – Mbaye (4), Nkoulou (6,5), Pellegrini (6,5) – Candreva (6,5), Kurtic (6), Kulusevski (8), Lazaro (7,5) Douglas Costa (6) – Dzeko (3), Lukaku(5).