1. Nicolò Zaniolo, nato il 2 luglio 1999 a Massa in Toscana, è un figlio d’arte: suo padre Igor è stato infatti un calciatore professionista dal 1992 al 2014, anno del ritiro dal calcio giocato, quando giocando come attaccante ha collezionato 141 presenze e 29 reti tra Serie B (Cosenza, Ternana, Messina, Salernitana) e Serie C (Alessandria, Crevalcore, Spezia, Genoa).