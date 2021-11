Bologna-Roma, recupera De Silvresti ma partirà dalla panchina

Dubbi di formazione per Mihajlović a 2 giorni dalla sfida con i giallorossi alle 18.30

Il Bologna recupera Lorenzo De Silvsetri. Il terzino ex Lazio out dal 7 novembre per una lesione muscolare alla coscia destra oggi si è allenato in gruppo. Difficilmente giocherà titolare, al suo posto l'esterno alto di centrocampo sarà Orsolini. Due i gol siglati dal terzino contro i giallorossi, tutti allo stadio Olimpico: il primo con la maglia della Sampdoria e il secondo con la maglia del Torino.