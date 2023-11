Il derby della capitale è alle porte. Lazio e Roma scendono in campo per l'ultimo match prima della sosta per le nazionali, con una posta in palio altissimo che va oltre i tre punti. Le esigenze sono, però, innanzitutto di classifica vista la situazione deficitaria di entrambe. E allora scelte da studiare in maniera attentissima da una e dall'altra parte. Mourinho si affida ai soliti in difesa - gli unici a disposizione - nonostante le non perfette condizioni di Llorente. A centrocampo Bove è in pole su Renato Sanches, così come Spinazzola su Zalewski. In avanti la coppia Dybala-Lukaku.