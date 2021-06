Totti e De Rossi tornano nel loro Olimpico: l’accoglienza è da brividi

I due ex calciatori si ritroveranno allo stadio per l'inizio della competizione

Iniziano gli Europei: il via lo dà Turchia-Italia all'Olimpico. In quello stadio per molti anni hanno fatto sognare Totti e De Rossi, due giocatori storici della Roma. I tifosi giallorossi oggi vedranno la partita con un pizzico di malinconia: Daniele ora fa parte dello staff di Roberto Mancini, mentre Francesco insieme a Nesta darà il via alla competizione. De Rossi è entrato alle 19:55, un'ora prima del fischio d'inizio, con gli altri membri dello staff della Nazionale e ha iniziato a posizionare palloni e cinesini: per la prima volta indossa queste vesti, lui che è stato per anni un calciatore dell'Italia, con cui ha vinto anche il Mondiale del 2006. Una volta preparato il tutto per il riscaldamento, aspettando l’ingresso della squadra, si è messo a palleggiare. Certi amori non si dimenticano.