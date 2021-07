Belgio-Italia, Spinazzola si rompe il tendine d’Achille: 4/5 mesi di stop

Il terzino della Nazionale al 76' della partita tra Italia e Belgio ha dovuto lasciare il campo per infortunio

Brutte notizie per Spinazzola. Il terzino della Nazionale e della Roma al 76' della partita tra Italia e Belgio ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Durante una ripartenza, su uno scatto, si infortuna alla gamba sinistra. Come fa sapere Sky Sport, il difensore si è rotto il tendine d'Achille e sarà fuori dai campi per 4/5 mesi. Il giocatore azzurro esce in lacrime in barella, a consolarlo c'è Cristante. Spinazzola ha terminato in anticipo l'Europeo, dove è stato uno degli assoluti protagonisti, vincendo per due volte il premio di man of the match. Queste l parole del compagno di squadra Bonucci: "Leonardo ha fatto un grandissimo Europeo, adesso chi lo sostituirà farà altrettanto", dichiara alla Rai. Verratti ha dedicato un pensiero al compagno: "Questa vittoria la dedichiamo a lui", afferma.