Venezia-Roma diretta LIVE, ufficiale: difesa a tre, Abraham con Shomurodov

Mourinho e Zanetti si sfidano nella dodicesima giornata di Serie A prima della sosta per le nazionali

Redazione

Lunch match della dodicesima giornata di Serie A. In campo Venezia e Roma allo stadio Penzo, tutto esaurito per l'occasione. Per la squadra di Mourinho attesa la reazione dopo il ko col Milan e il pareggio in Conference col Bodo/Glimt. Out Vina e Calafiori per infortunio, Darboe non è stato convocato dopo la brutta prestazione di giovedì. Pellegrini recuperato in extremis nell'allenamento di rifinitura. Il tecnico e i tifosi aspettano risposte e soprattutto gol da Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan ma gli ultimi due dovrebbero partire dalla panchina. Dentro El Shaarawy e Shomurodov, con Kumbulla in pole per la difesa a tre. Domani il rompete le righe per le nazionali.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Roma

Venezia(4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine. A disp.: Maenpaa, Ebuehi, Molinaro, Modolo, Svoboda, Heymans, Tessmann, Henry, Peretz, Sigurdsson, Forte, Bjarkason. All.: Zanetti

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov. A disp: Fuzato, Boer, Reynolds, Tripi, Diawara, Villar, Zaniolo, Mkhitaryan, Mayoral, Perez, Zalewski, Felix. All.: Mourinho

Arbitro: Aureliano, Assistenti: Bottegoni e Fiore, Quarto uomo: Serra, Var: Fabbri, Avar: Preti

PREPARTITA - Alla Roma serve vincere se vuole tornare nell'Europa che conta. Il quarto posto ormai balla e le vittorie di Atalanta e Juve rispettivamente contro Cagliari e Fiorentina obbligano la squadra di Mourinho a inseguire un solo risultato. Dall'altro lato c'è una squadra come il Venezia che ha 9 punti, e che non farà di tutto per non farsi scavalcare dalla Salernitana, che è dietro solo di un punto.

ULTIME DA TRIGORIA - Ieri nella conferenza stampa di presentazione, Mourinho ha lasciato più di un dubbio sul centrale da affiancare a Mancini, vista l'assenza di Calafiori. In vantaggio sembra esserci Kumbulla nella difesa a tre con Mancini e Ibanez. Zaniolo e Mkhitaryan rischiano di finire in panchina, Shomurodov ed El Shaarawy scalpitano. Più difficile una maglia da titolare per Tripi. Lo Special One non ha convocato Darboe e sempre in conferenza ha rinnovato la fiducia ad Abraham che sta vivendo un momento complicato in fase realizzativa.

DOVE VEDERLA - Venezia-Roma sarà trasmessa da Dazn e Sky Sport. Per seguire la partita basterà scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Forzaroma.info vi terrà aggiornati con la cronaca live e tramite in canali Instagram, Twitter e Facebook

CURIOSITÀ E PRECEDENTI -Venezia e Roma si sono affrontate 24volte e lo score è nettamente a vantaggio dei giallorossi con 13vittorie 6 pareggi e 5 sconfitte. Il primo confronto avviene nel 1939 al campo Testaccio e vinsero 2-0 i veneti. Nemmeno l'ultimo precedente tra le compagini sorride alla Roma, che il 7 aprile 2002 a Venezia con il tricolore sul petto, spreca con il 2-2 in rimonta l'opportunità di vincere nuovamente il titolo di campione d'Italia.