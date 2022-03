Udinese-Roma diretta LIVE ore 18: Pellegrini e Zaniolo dal 1′

La squadra di Mourinho in Friuli per continuare a sognare l'Europa

Dopo il successo in Conference League la Roma affronta in campionato l'Udinese alla Dacia Arena (ore 18). I giallorossi nell'ultimo turno hanno battuto all'Olimpico l'Atalanta agganciandola in classifica e ravvivando le proprie speranze europee. La squadra di Mourinho troverà un'Udinese che ha vinto uno scontro diretto fondamentale per la salvezza contro la Sampdoria. Nonostante siano diffidati e in pericolo di saltare il derby, Pellegrini e Zaniolo giocheranno dal primo minuto. Assenti, invece, Kumbulla e Mkhitaryan per squalifica.