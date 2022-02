Primavera, Roma-Torino 2-2: i giallorossi pareggiano con Volpato – LIVE

I giallorossi in campo nella 18esima giornata per piazzare un altro allungo in classifica contro l'ex Coppitelli

La Roma torna in campo per provare un altro allungo. La Primavera di Alberto De Rossi, dopo la vittoria ritrovata nel recupero col Genoa, scende in campo per sfidare il Torino al Tre Fontane nella 18esima giornata. Tra i giallorossi e i granata dell'ex Coppitelli, decimi in classifica, ci sono ben 15 punti di distacco, con i piemontesi reduci dall'1-1 contro il Lecce. Su Forzaroma.info la diretta scritta del match dalle ore 11.

90' 12:49 - 12 feb Segnalati tre minuti di recupero 80' 12:38 - 12 feb Il Torino sostituisce Di Marco e Akhalaja con Caccavo e Ciammaglichella 77' 12:35 - 12 feb Fuori Ndiaye dentro Pagano per la Roma 74' 12:31 - 12 feb Super chance per il Torino per tornare in vantaggio. Akhalaja riceve da Di Marco, cerca il destro sul primo palo ma la palla termina di poco sul fondo 67' 12:24 - 12 feb Ammonito per proteste Faticanti 64' 12:21 - 12 feb Pericoloso il Torino ancora con Baetten che si mette in proprio ma il suo destro termina alto sopra la traversa 59' 12:19 - 12 feb Ammonito Savini tra le fila granata 58' 12:33 - 12 feb Sostituzione Torino: Anton e Gineitis sostituiscono Garbett e Zanetti 47' 12:06 - 12 feb La Roma è tornata in campo con un altro spirito e si rende pericolosa questa volta con Voerkerling Persson che però con il destro non trova la porta 46' 12:06 - 12 feb Nuovo pareggio della Roma. Dopo appena 1 minuto della ripresa Volpato pareggia la partita. Il numero 10 giallorosso riceve palla da Persson, salta due uomini in area e batte di precisione il portiere del Torino 45' 12:03 - 12 feb Prima dell'inizio del secondo tempo i giallorossi hanno sostituito Padula con Voerkerling Persson 12:02 - 12 feb Ricomincia la partita con la Roma costretta ad inseguire 11:49 - 12 feb Dopo 1 minuto di recupero si chiude la prima frazione di gara 42' 11:44 - 12 feb Dagli 11 metri Baetten non rischia e batte Mastrantonio con una conclusione centrale sotto la traversa 41' 11:43 - 12 feb Calcio di rigore per il Torino per fallo di Ndiaye su Akhalaja 39' 11:40 - 12 feb Pareggio della Roma con Filippo Missori. Dopo esser stato pericoloso pochi istanti prima, il numero 2 giallorosso porta la partita in parità grazie ad un turo ravvicinato che batte Milan in uscita 36' 11:38 - 12 feb Doppia occasione Roma con Missori protagonista. Prima con un cross rasoterra sul quale non arriva nessuno per un soffio e poi con un tiro da dentro l'area di rigore che il portiere però neutralizza seppur con qualche difficoltà 30' 11:49 - 12 feb Ancora pericolosa la squadra ospite. Sul cross di Angori, Akhalaja non riesce a trovare la porta giallorossa 25' 11:27 - 12 feb Vantaggio Torino. Errore difensivo della Roma su un lancio lungo proveniente dal portiere granata che Baetten sfrutta al meglio. Con un mancino all'incrocio il belga batte Mastrantonio 24' 11:25 - 12 feb Il Torino si fa di nuovo pericoloso con Di Marco che sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva a calciare ma il suo destro è deviato e termina sul fondo 20' 11:29 - 12 feb Fase di stallo della partita ma con il passare dei minuti la Roma sta prendendo sempre di più l'iniziativa 9' 11:11 - 12 feb Il Torino spinge in questo avvio di partita. Con il sinistro questa volta ci prova Angori ma il suo tiro termina largo 6' 11:07 - 12 feb Ottima azione di Baetten che parte da destra, si accentra e impegna Mastrantonio con un sinistro angolato 11:48 - 12 feb Fischio d'inizio di Roma-Torino valida per la 18esima giornata del campionato Primavera

Il Tabellino

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye (77' Pagano), Tripi, Morichelli (83' Koffi); Missori, Vicario, Faticanti, Rocchetti; Volpato (70 'Tahirovic); Cassano (70' Satriano), Padula (Voerkerling Persson 45')

A disp.: Berti, Baldo, Voerkerling, Tahirovic, Satriano, Di Bartolo, Zajsek, Louakima, Pagano, Vetkal, Falasca, Koffi.

All.: De Rossi.

TORINO (4-3-3): Milan, Pagani, Savini, Akhalaja (80' Caccavo), Di Marco (80' Ciammaglichella), Baetten, N'Guessan, Garbett, Angori, Reali, Zanetti.

A disp.: Vismara, Anton, Ciammaglichella, Polenghi, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Gineitis.

All.: Coppitelli.

Arbitro: Sig. Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistente 1: Sig. Costin Del Santo Spataru di Siena.

Assistente 2: Sig. Federico Linari di Firenze.

Marcatori: Baetten (T), Missori (R), Baetten (T), Volpato (R)

Ammonizioni: Savini (T), Faticanti (R)