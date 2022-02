Sassuolo-Roma ore 18 diretta LIVE: c’è Pellegrini, davanti Felix-Abraham

I giallorossi, senza Zaniolo, ospiti degli uomini di Dionisi vogliono l'aggancio alla Lazio

PREPARTITA - C'è da invertire una rotta e mettere a tacere tutte le critiche per la Roma di José Mourinho. Al Mapei Stadium, contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, i giallorossi devono riprendere il cammino per non perdere il treno che porta direttamente in Europa. Senza Nicolò Zaniolo, squalificato, e Roger Ibanez, infortunato, lo Special One potrà contare sul capitano Lorenzo Pellegrini e su Tammy Abraham che, ha detto ieri in conferenza stampa, stanno bene: "Pellegrini sta bene, deve trovare un po’ di ritmo. Abraham anche sta bene”. Con una vittoria, la Roma riaggancerebbe la Lazio al sesto posto della classifica di Serie A, che ieri ha vinto contro il Bologna all'Olimpico, e potrebbe guadagnare punti anche su Atalanta e Juventus, oggi l'una contro l'altra al Gewiss di Bergamo. Per quanto riguarda i neroverdi, anche loro vogliono vincere per invertire il trend negativo delle ultime due gare (una persa in campionato contro la Sampdoria, un'altra persa con la Juve in Coppa Italia). L'ex Empoli non potrà contare in attacco su Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, entrambi squalificati.