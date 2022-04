Samp-Roma in diretta LIVE alle 18, Mou riparte dagli undici del derby

Giallorossi a caccia del decimo risultato utile consecutivo e del controsorpasso alla Lazio

Segui la diretta di Sampdoria-Roma dalle ore 18.

Sampdoria-Roma, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1. Audero; 24. Bereszynski, 25. Ferrari, 15. Colley, 29. Murru; 87. Candreva, 88. Rincon, 2. Thorsby; 5. Sensi; 11. Sabiri, 10. Caputo. All. Giampaolo. A disposizione: 33. Falcone, 30. Ravaglia, 3. Augello, 22. Yoshida, 13. Conti, 16. Askildsen, 14. Vieira, 26. Magnani, 70. Trimboli, 27. Quagliarella, 7. Supryaga.

ROMA (3-4-2-1): 1. Rui Patricio; 23. Mancini, 6. Smalling, 3. Ibanez; 2. Karsdorp, 4. Cristante, 27. Oliveira, 59. Zalewski; 77. Mkhitaryan, 7. Pellegrini; 9. Abraham. All. Mourinho. A disposizione: 87. Fuzato, 63. Boer, 15. Maitland-Niles, 24. Kumbulla, 5. Vina, 42. Diawara, 52. Bove, 92. El Shaarawy, 11. Perez, 14. Shomurodov, 64. Felix.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Bresmes – Vecchi. Quarto Uomo: Santoro. Var: Nasca. Avar: Costanzo

PREPARTITA - La Roma, dopo il successo ampio e positivo nel derby contro la Lazio, vuole continuare il suo cammino per l'Europa che conta e centrare il decimo risultato utile consecutivo e la Sampdoria non sarà un avversario semplice, specie perché sta lottando con le unghie e con i denti per non retrocedere.

ULTIME DA TRIGORIA - Oltre al solito Leonardo Spinazzola, indisponibile di lungo corso, José Mourinho deve rinunciare per la trasferta a Marassi anche su Jordan Veretout e Nicolò Zaniolo, che quindi non verranno impiegati neanche a gara in corso come in altre occasioni. L'unico diffidato della partita per quanto riguarda i giallorossi è il capitano Lorenzo Pellegrini.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Roma-Samp è stata la prima partita post lockdown, nel 2020, mentre ora Samp-Roma sarà la prima gara con il 100% di capienza dopo più di due anni in cui il pubblico sugli spalti non c'era o c'era per metà. I blucerchiati, tra l'altro, sono una delle bestie nere per la squadra di Mourinho in trasferta in Serie A: in 64 confronti, 31 volte hanno vinto i padroni di casa, 1o i giallorossi e 23 pareggi. In Coppa Italia, la musica non cambia con 4 vittorie per la Sampdoria, 1 per la Roma e due pareggi.