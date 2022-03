Roma-Vitesse 21.00 diretta LIVE, formazioni e dove vederla

Giallorossi impegnati alle 21 per guadagnarsi un posto nei quarti di finale di Conference League

Redazione

La Roma può contare su due risultati utili per staccare il biglietto per i quarti di finale di Conference League. La vittoria per 1-0 dell'andata targata Sergio Oliveira, squalificato nella partita di ritorno, permette ai giallorossi di affrontare il match sicuramente con più serenità. In Olanda la partita è stata molto dura e combattuta a causa anche del campo in pessime condizioni ma tutto fa pensare ad un ritorno più agevole per gli uomini di Mourinho che però non dovranno commettere l'errore di abbassare troppo la guardia perché in questa stagione più volte è stata punita per questo, partita di Bodo in primis. Lo Special One non farà un ampio turnover, nonostante all'orizzonte ci sia il derby, ma schiererà il più possibile la formazione titolare. Il dubbio più grande riguarda la presenza o meno di Nicolò Zaniolo. Al suo posto potrebbe rientrare negli undici titolari Felix Afena-Gyan, ragazzo che dopo un avvio strepitoso, in particolare contro il Genoa a Marassi, ha perso posto nelle gerarchie della squadra.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout, Zalewski; Felix, Abraham. All.: Mourinho

VITESSE(3-4-1-2): Houwen; Bazoer, Doekhi, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Buitink; Grbic, Openda All.: Letsch.

Arbitro: Radu Petrescu. Assistenti: Radu Ghinguleac – Mihai Marica. IV Uomo: Marcel Birsan.

PREPARTITA - La Roma arriva a questa partita dopo il pareggio ottenuto in extremis a Udine grazie ad un rigore di Lorenzo Pellegrini. I giallorossi non hanno mostrato la loro miglior prestazione, ma il punto ottenuto contro l'Udinese permette agli uomini di Mourinho di allungare la striscia di partita senza sconfitte che ora sale a otto match consecutivi. In un Olimpico con almeno 35mila spettatori, la Roma ha due risultati utili per passare il turno.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho dovrà fare a meno di Mancini e Sergio Oliveira, entrambi squalificati. Per sostituirli lo Special One punterà con ogni probabilità su Ibanez e Mkhitaryan. Tolto l'inconveniente legato alle squalifiche, il portoghese potrà fare affidamento su tutta la rosa, eccezion fatta per il solito Spinazzola.

DOVE VEDERLA - Roma-Vitesse sarà visibile in tv su Dazn, che trasmetterà la gara in streaming. La partita verrà inoltre trasmessa in diretta da Sky, sui canali 252 (Sky Sport) e 201 (Sky Sport Uno). La partita sarà inoltre visibile in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la partita con la cronaca LIVE scritta di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Questa è la seconda sfida nella storia tra Roma e Vitesse dopo la partita d'andata. I giallorossi sono imbattuti all'Olimpico in Europa finora in questa stagione (3 vittorie, 1 pareggio) ed inoltre, non hanno mai perso contro squadre olandesi in casa in nessuna competizione UEFA, vincendo però solamente una volta nel lontano 1969. Il Vitesse invece non ha mai vinto in Italia (2N, 2P) in tutta la sua storia. La Roma ha giocato gli ottavi di finale di una competizione europea per 27 volte, ottenendo 13 volte la qualificazione ai quarti e venendo eliminata in 14 occasioni. Il Vitesse ha giocato per due volte nella sua storia gli ottavi di finale in Coppa UEFA, venendo sempre eliminato.