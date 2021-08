Roma-Trabzonspor 19:00 DIRETTA live: formazioni e dove vederla

Partita di ritorno contro i turchi, l'andata è finita 2-1 per i giallorossi ma il gol il trasferta non vale più doppio

Redazione

La Roma prosegue il suo cammino in Conference League nella partita di ritorno contro il Trabzonspor (stadio Olimpico ore 19). Le nuove regole Uefa hanno abolito il gol in trasferta, dunque, in caso di pareggio le reti segnate fuori casa non varranno doppio, ecco perché i giallorossi non potranno abbassare la guardia nonostante il 2-1 rimediato in Turchia. Josè Mourinho ha escluso il turnover reputando quella di questa sera al una gara fondamentale per continuare il cammino europeo: spazio ad Abraham che potrebbe partire dal primo minuto assieme a Shomurodov o alternarsi con l’uzbeko durante la partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-TRABZONSPOR

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham All.: Mourinho A disp. Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Calafiori, Darboe, Bove, Villar, El Shaarawy, Borja Mayoral, Car

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Bruno Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. All.: Avci. A disp. Kardesler, Tepe, Kaplan, Siopis, Koybasi, Malli, Parmak, Omur, Sari, Trondsen, Turkmen, Djaminy.

Arbitro: Jovanovic (Ser). Assistenti: Stojkovic e Mihajlovic. IV uomo: Simovic.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho non avrà a disposizione Smalling e Spinazzola alle prese con i rispettivi infortuni: sicuro del posto è Zaniolo, squalificato in campionato contro la Salernitana. Spazio ad Abraham in attacco anche se ieri ha dovuto ricorrere a una borsa del ghiaccio sulla coscia per un leggero fastidio in allenamento. Esame importante anche per Pellegrini, ieri responsabilizzato dal tecnico in conferenza stampa: «Se ne avessi tre, li farei giocare tutti».

ORARIO E DOVE VEDERE ROMA-TRABZONSPOR - Il match tra Roma e Trabzonspor, valido per il ritorno dei playoff di Conference League, sarà trasmesso da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming da SkyGo, Now Tv e sui profili YouTube, Facebook e Twitter del club giallorosso. In alternativa, ForzaRoma.info garantisce la cronaca testuale live sul sito internet e un ampio post partita.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - la partita segna il ritorno allo stadio di due ex giallorossi: Gervinho e Bruno Peres. Ai giallorossi basterà un pareggio per passare ai gironi della UEFA Conference League. In caso di 0-1 si andrà ai supplementari in virtù dell’abolizione del gol doppio se segnato in trasferta. Contro il Trabzonspor, la Roma disputerà la gara numero 170 in competizioni europee in casa. Nei 169 incontri disputati, 106 le vittorie giallorosse ottenute tra le mura amiche, 32 pareggi e 31 ko. Restringendo il conteggio alle competizioni UEFA, sempre per quanto riguarda i match disputati nella Capitale, il numero si riduce a 141 (89 vittorie, 26 pareggi, 26 sconfitte). Sei i precedenti tra la Roma e formazioni turche in casa dei giallorossi. Il computo complessivo è di 5 affermazioni romaniste e 1 pareggio. L’unica non vittoria risale al 2002, Roma-Galatasaray 1-1 di Champions League, partita guastata dalla rissa finale a bordocampo.