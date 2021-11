Roma-Torino 18, diretta LIVE: probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi di Mourinho sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato, fondamentale per rimanere aggrappati al velocissimo treno Champions.

Redazione

Alle 18, allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Torino. I giallorossi di Mourinho sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato (la terza in una settimana considerando il 4-0 rifilato allo Zorya), fondamentale per rimanere aggrappati al velocissimo treno Champions.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

Roma (3-5-2):Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Mkhitaryan, Pellegrini , El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Darboe, Bove, Diawara, Zalewski, Felix, Shomurodov, Viña, Borja Mayoral. All: Mourinho

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Belotti. A disp.: Berisha, Izzo, Zima, Rincon, Kone, Baselli, Aina, Praet, Pjaca, Sanabria, Zaza, Warming. All.: Juric

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Mastrodonato e Pagnotta. Quarto uomo: Camplone. Var: Banti. Avar: Tolfo

PREPARTITA - La Roma si presenta con un centrocampo da reinventare: "Con Cristante e Villar positivi al Covid e la squalifica di Veretout mancano 3 giocatori di cui 2 titolari assoluti e un'opzione di qualità" ha detto Mourinho in conferenza stampa. Probabile quindi la riconferma di Mkhitaryan come interno di centrocampo, ruolo in cui ha fatto vedere buone cose contro lo Zorya, e l'arretramento di Pellegrini. In attacco potrebbe essere riconfermata la coppia Zaniolo-Abraham che giovedì ha prodotto tre gol e un assist.

DOVE VEDERLA - La sfida Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 17:30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app. Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

ULTIME DA TRIGORIA - Oltre al lungodegente Spinazzola, Mourinho dovrà fare a meno di Cristante, Villar - ancora positivi al Covid- e Veretout squalificato. Lo Special One, però, potrà contare sulla disponibilità di tutti i difensori centrali in rosa e sul ritorno tra i titolari di Pellegrini, tenuto a riposo nella partita di Conference League contro lo Zorya.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Quello di oggi pomeriggio sarà il Roma-Torino numero 179 tra campionato e coppe. 73 i successi giallorossi, 48 i pareggi, 57 le affermazioni granata. I padroni di casa hanno vinto 14 delle ultime 17 sfide giocate all'Olimpico con la squadra di Cairo che è quella più affrontata in casa dal 1994/95 ad oggi con la miglior media punti romanista (2.5). José Mourinho ha affrontato il Torino due volte, ai tempi dell'Inter, ottenendo una vittoria e un pari. Juric, dal canto suo, contro la Roma ha lo score di 5 sconfitte in 6 precedenti.