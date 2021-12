Roma-Spezia 20:45 diretta LIVE: Abraham e Mayoral in avanti

I giallorossi affronteranno lo Spezia di Thiago Motta per cancellare le due sconfitte consecutive con Bologna e Inter

Questa sera alle ore 20:45 Josè Mourinho affronterà lo Spezia di Thiago Motta. Con una vittoria il portoghese raggiungerebbe la Juventus portandosi sopra di tre punti alla Lazio.

Probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Mayoral All.: Mourinho. A disp. : Fuzato, Boer, Reynolds, Perez, Calafiori, Villar, Felix, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Shomurodov

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Manaj, Verde. All.: Thiago Motta. A disp.: Zoet, Zovko, Bastoni, Kiwior, Hristov, Ferrer, Bourabia, Strelec, Colley, Antiste, Salcedo

Arbitro: Prontera. Assistenti: Passeri e Costanzo. IV uomo: Miele G. Var: Mazzoleni AVar: Rossi L.

PREPARTITA - I giallorossi sono reduci dalla vittoria in terra bulgara che, grazie anche al pareggio in contemporanea del Bodo, ha permesso alla formazione di José Mourinho di chiudere in testa il girone di Conference League. La Roma però arriva da due sconfitte consecutive nelle ultime due di campionato, in trasferta contro il Bologna e nelle mura amiche contro l'Inter. Lo Spezia invece arriva all'Olimpico, dopo il 2-2 contro il Sassuolo nell'ultima di campionato, con due punti di vantaggio e una partita in meno sul Genoa terzultimo. L'Olimpico è stato spesso terreno fertile per i liguri che hanno centrato due vittorie su due in Coppa Italia, battendo la Roma di Garcia e quella di Fonseca, e sfiorando l'impresa anche lo scorso anno in campionato, quando solo un gol di Pellegrini nel recupero regalò il successo ai giallorossi.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho dovrà fare a meno di Mancini e Zaniolo che dovranno scontare la squalifica rimediata nel big match contro l'Inter. Al netto di queste due pesanti assenze, e quelle lungodegenti, Mourinho schiera la formazione migliore possibile. In porta torna Rui Patricio dopo l'opaca prestazione di Fuzato in Conference League. La difesa a tre composta da Kumbulla, Smalling e Ibanez con davanti Cristante, Veretout e Mkhitaryan. Sulle fasce confermati, anche per la mancanza di alternative, Karsdorp e Vina. L'unico dubbio di formazione riguarda l'attaccante che farà coppia con Abraham. Mayoral, Shomurodov e Felix sono i tre nomi in ballottaggio per l'unica maglia da titolare rimasta, con lo spagnolo che sembra essere leggermente più avanti rispetto agli altri due. L'attaccante di proprietà del Real Madrid dopo l'ottima prestazione in coppa, ha scalato le preferenze di Mourinho e inoltre una delle tre doppiette realizzate in Serie A, è arrivata all'Olimpico contro i Liguri.

DOVE VEDERE ROMA-SPEZIA - Forzaroma.info vi terrà informati prima, durante e dopo il match attraverso il sito e i canali social Twitter, Instagram e Facebook. Roma-Spezia verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv compatibili con l'app, e, sempre tramite all'applicazione, sui televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La gara verrà inoltre trasmessa in diretta su Sky, che manderà in onda la gara sui canali Sky Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K . La telecronaca dell'incontro per quanto riguarda DAZN sarà a cura di Riccardo Mancini, con Manuel Pasqual al commento tecnico. Sky proporrà la gara con telecronaca di Marinozzi-Minotti.

CURIOSITA' E PRECEDENTI- I giallorossi sono imbattuti in campionato contro lo Spezia grazie alla vittoria per 4-3 e il pareggio per 2-2 dello scorso anno. Il posticipo del lunedì porta fortuna alla Roma che è imbattuta da incontri, l'ultima sconfitta è datata 2015, 2-0 a Marassi contro la Sampdoria. La formazione di Mourinho arriva al match dopo due sconfitte consecutive, nella sua carriera da allenatore solo due volte il portoghese è tornato a casa con tre risultati negativi consecutivi, nel febbraio 2021 alla guida del Tottenham e nel novembre 2015 con il Chelsea.