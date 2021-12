Roma-Sampdoria 18.30 diretta LIVE, le probabili formazioni

I giallorossi dopo la vittoria di Bergamo vogliono chiudere il girone d'andata con una vittoria. Alle 18.30 ospita la Sampdoria di D'Aversa a caccia di punti salvezza

Redazione

La Roma vuole chiudere l'anno in bellezza. Questa sera alle 18.30 affronta la Sampdoria nell'ultima gara del 2021. La squadra di Mourinho è a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo aver battuto Spezia e Atalanta. Davanti confermata la coppia Abraham-Zaniolo dopo la bella prova di Bergamo. Dopo la sosta natalizia affronterà il Milan e la Juventus.

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Sampdoria (4-2-3-1): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Silva, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Thorsby; Quagliarella. All. D’Aversa

Arbitro: Giacomelli. Guardalinee: Di gioia – Raspollini. Quartouomo. Maggioni. Var. Massa. Avar. Lo Cicero

PREPARTITA - La Roma deve battere la Sampdoria per portarsi a -4 dall'Atalanta. I ragazzi di Gasperini hanno pareggiato con il Genoa ieri sera 0-0. Occasione per Mourinho di fare tre vittorie di fila in campionato come nelle prime giornate. La Sampdoria è reduce dal pareggio interno contro il Venezia e vorrà arrestare gli entusiasmi di una Roma dal morale alto.

ULTIME DA TRIGORIA -Mourinho ha scelto la strategia del silenzio. La formazione dovrebbe essere la stessa che ha battuto l'Atalanta. Ibanez e Cristante sono i diffidati giallorossi, con un cartellino giallo salterebbero Milan-Roma. Indisponibili Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola. Torna Felix dopo un turno di squalifica.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Roma-Sampdoria sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18.30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Centoquarantatrè precedenti tra Roma e Sampdoria in gare ufficiali con 59 vittorie giallorosse, 38 pareggi, 46 affermazioni blucerchiate. Tre precedenti alla giornata numero 19 di campionato tra Roma e Sampdoria. Il computo delle sfide passate è di 1 vittoria della Roma, 2 sconfitte incassate dai giallorossi. La Sampdoria ha aperto il 2021 romanista come primo avversario affrontato in gare ufficiali (il 3 gennaio 2021) e chiuderà lo stesso anno solare dei giallorossi.