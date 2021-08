Roma-Raja 20:45 diretta LIVE: Vina e Shomurodov dal 1′

Ultima amichevole dei giallorossi, esordio per Mourinho all'Olimpico

PRE-PARTITA - La Roma torna allo stadio Olimpico a tre mesi dall'ultima volta. L'occasione è l'amichevole di presentazione della squadra contro i marocchini del Raja Club Athletic di Casablanca. Gli occhi dei diecimila tifosi saranno principalmente per José Mourinho, che arriva per la prima volta non da avversario in quella che per i prossimi tre anni sarà la sua casa. Oltre a Dzeko, oramai nuovo attaccante dell'Inter, lo Special One dovrà rinunciare a Pellegrini che in settimana ha subìto un colpo alla coscia che l'ha costretto a fermarsi per un paio di giorni. Fischio d'inizio alle 20.45. La squadra è arrivata allo stadio alle ore 19.15, come pubblicato dai canali social della società giallorossa.