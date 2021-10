Roma-Milan 1-2: non basta El Shaarawy, la decidono Ibrahimovic e Kessié

La cronaca della gara

Dopo l'ottima prestazione messa in campo contro il Napoli, Mourinho perde la prima partita in casa: contro il Milan finisce 1-2. Apre Ibrahimovic nel primo tempo, raddoppia Kessié nel secondo su rigore. Agli sgoccioli dimezza il risultato El Shaarawy ma non basta.

ROMA 1-2 MILAN

23:44 - 31 ott Triplice fischio, finisce la partita. 96' 23:44 - 31 ott Ammonizione per Veretout per un fallo su Calabria. 93' 23:40 - 31 ott El Shaarawy segna la rete dell'1-2. La partita si riapre ma manca davvero poco al fischio finale. 90' 23:38 - 31 ott Sono 6 i minuti di recupero. 89' 23:36 - 31 ott Salvataggio di Tatarusanu su un tiro a botta sicura di Mancini 86' 23:32 - 31 ott Felix prova il tiro improvviso verso la porta del Milan, Tatarusanu blocca 84' 23:31 - 31 ott Veretout prova la conclusione dalla distanza. Potente, ma finisce alta. 82' 23:29 - 31 ott NOOOO! Kjaer prende il tempo a Zaniolo e leva la gioia della rete al giallorosso, con Tatarusano battuto 81' 23:28 - 31 ott Ammonizione per Kessié per una reazione su Zaniolo 80' 23:26 - 31 ott Cambio per la Roma: Shomurodov entra per Karsdorp. 78' 23:26 - 31 ott Ammonizione per Giroud 77' 23:25 - 31 ott Triplo cambio per il Milan: Tonali entra per Leao, Romagnoli per Bennacer e Bakayoko per Krunic 76' 23:23 - 31 ott Pellegrini su punizione serve Zaniolo sul secondo palo che per poco non impatta col pallone. 68' 23:15 - 31 ott Cambio per il Milan: Saelemaekers entra per Touré, mentre Carles Perez entra al posto di Vina 66' 23:13 - 31 ott Secondo giallo per Theo Hernandez: espulso per un fallo su Pellegrini al limite dell'area. 65' 23:12 - 31 ott Ammonizione per Tomori per aver rallentato la ripresa del gioco. 63' 23:10 - 31 ott Cambio per la Roma: esce Abraham per El Shaarawy 57' 23:05 - 31 ott Primo cambio per il Milan, Giroud entra per Ibrahimovic 56' 23:03 - 31 ott Kessié spiazza Rui Patricio e trova il raddoppio per il Milan 53' 23:02 - 31 ott Calcio di rigore assegnato al Milan per un contatto tra Ibrahimovic e Ibanez, ma il VAR richiama Marelli ai monitor, che però conferma la sua decisione. 49' 22:58 - 31 ott Ancora un gol annullato per fuorigioco, stavolta a Ibrahimovic. 48' 22:56 - 31 ott Cartellino giallo per Mancini per una trattenuta su una ripartenza di Leao 46' 22:53 - 31 ott Ci prova Pellegrini ma il pallone finisce alto 46' 22:49 - 31 ott Primo cambio per la Roma: Felix prende il posto di Mkhitaryan 22:49 - 31 ott Inizia il secondo tempo. 22:35 - 31 ott Duplice fischio, finisce il primo tempo. 45'+1' 22:35 - 31 ott Ci prova su calcio di punizione Theo Hernandez ma Rui Patricio para in due tempi. 45' 22:34 - 31 ott Ci sarà un minuto di recupero. 42' 22:29 - 31 ott Cartellino giallo per Theo Hernandez per un intervento falloso su Zaniolo. 38' 22:26 - 31 ott Leao scavalca Rui Patricio e insacca in rete, ma il guardalinee alza la bandierina: Ibrahimovic, sul primo pallone, era in fuorigioco. 27' 22:16 - 31 ott La prima ammonizione del Milan è per Ibrahimovic, arrivata subito dopo la rete. 26' 22:14 - 31 ott Gol di Ibrahimovic, che su calcio di punizione tira rasoterra all'angolino. 24' 22:12 - 31 ott Ammonizione per Karsdorp per un intervento falloso al limite dell'area su Leao. 17' 22:04 - 31 ott Ibrahimovic ci prova, superando Mancini ma solo davanti a Rui Patricio punta il primo palo e tira alto. 14' 22:02 - 31 ott Ancora Pellegrini! Ancora di poco fuori. Karsdorp strappa sulla fascia destra e dopo qualche rimpallo il pallone finisce sui piedi del numero 7 che non impatta benissimo la sfera. 11' 21:59 - 31 ott Calabria pesca Leao in mezzo all'area, il rossonero anticipa Mancini ma colpisce il pallone alto sopra la traversa. 8' 21:55 - 31 ott Ammonizione per Nicolò Zaniolo: il giallorosso ha protestato con il guardalinee per un calcio d'angolo non concesso. 6' 21:54 - 31 ott Prima occasione anche per il Milan, con Kessié che dal limite dell'area prova il sinistro che finisce di poco fuori. 5' 21:53 - 31 ott Errore di Tomori che si fa scavalcare da Abraham che riparte in contropiede ma si vanifica con un passaggio sbagliato di Pellegrini verso Mkhitaryan. 3' 21:50 - 31 ott NOOOO! Roma a un passo dal vantaggio! Iniziativa di Vina sulla fascia che si porta sul fondo e la mette sui piedi di Pellegrini che però non trova la porta davvero per pochissimo. 21:48 - 31 ott Fischio d'inizio: comincia Roma-Milan 20:39 21:40 - 31 ott Manca davvero poco per l'inizio della partita. Le squadre a breve scenderanno in campo. 20:21 - 31 ott Ore 19.20 - La Roma arriva all'Olimpico. Applausi da parte dei rossoneri per El Shaarawy, inquadrato sui maxi schermi

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (80' Shomurodov), Mancini, Ibanez, Vina (68' Perez); Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (46' Afena-Gyan); Abraham (63' El Shaarawy). A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Tripi, Darboe, Bove, Zalewski. All.: Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, T.Hernandez; Kessie, Bennacer (77' Romagnoli); Saelemaekers (68' Touré), Krunic (77' Bakayoko), Leao (77' Tonali) ; Ibrahimovic (57' Giroud). A disp.: Mirante, Jungdal, Kalulu, Gabbia, Conti, Maldini, Diaz, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Carbone, Lo Cicero. IV Uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: De Meo

Ammonizioni: Zaniolo (R), Karsdorp (R), Ibrahimovic (M), 2 Theo Hernandez (M), Mancini (R), Tomori (M), Giroud (M), Kessié (M). Espulsioni: Theo Hernandez (M) Marcatori: 26' Ibrahimovic, 56' Kessié Rig. (M), 93' El Shaarawy (R)

Note: Spettatori 51.001, incasso: 1.586.000€

PREPARTITA - La Roma affronta l'altra capolista di questa Serie A a meno di una settimana dalla partita contro il Napoli. Per sfatare la maledizione dei big match, Mourinho si affida agli stessi undici visti Cagliari. Confermato anche Mkhitaryan, che sembrava in svantaggio rispetto a El Shaarawy ma che ha vinto il ballottaggio.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho ha tutti gli effettivi a disposizione. Ieri in conferenza stampa ha confermato che la panchina sarà simile a quella di Cagliari, dunque gli "epurati" Villar, Mayoral, Reynolds e Diawara siederanno ancora in tribuna. Assenti anche Missori e Volpato, che venerdì hanno affrontato l'Atalanta nel campionato Primavera giocando tutta la partita.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - 7 precedenti alla giornata numero 11 di campionato tra la Roma e il Milan. La più recente, nel 2006, è stata vinta dai giallorossi grazie a una doppietta di Francesco Totti. José Mourinho ha affrontato i rossoneri 7 volte vincendo 4 incontri a fronte di un pareggio e due sconfitte. Sono 504 i calciatori romanisti ad aver affrontato il Milan almeno in una partita ufficiale. Nella graduatoria dei più presenti nelle sfide contro il “Diavolo” spiccano diversi mostri sacri della storia giallorossa. Il primo è ancora lo storico Capitano giallorosso con 41 partite. Pioli ha affrontato la Roma 25 volte. La bilancia pende decisamente a favore dei capitolini che hanno vinto in 12 occasioni. Per il tecnico ex Fiorentina 5 successi e 8 pareggi. Il 31 ottobre è un giorno storico per l'ambiente giallorosso perché oggi, nel 1998, Totti giocò la sua prima partita con al braccio la fascia di capitano, l'avversario era l'Udinese.