Diretta LIVE Roma-Milan 0-0: occasione con Pellegrini, ammonito Zaniolo

I giallorossi cercano i primi tre punti contro una grande. All'Olimpico arrivano i rossoneri capolisti e imbattuti

Dopo l'ottima prestazione messa in campo contro il Napoli , la Roma si appresta ad affrontare il terzo e ultimo big match di ottobre. Alle 20:45 i giallorossi affronteranno il Milan all'Olimpico per dare continuità ai risultati e trovare i primi tre punti contro una grande.

Manca davvero poco per l'inizio della partita. Le squadre a breve scenderanno in campo.

NOOOO! Roma a un passo dal vantaggio! Iniziativa di Vina sulla fascia che si porta sul fondo e la mette sui piedi di Pellegrini che però non trova la porta davvero per pochissimo.

Ammonizione per Nicolò Zaniolo: il giallorosso ha protestato con il guardalinee per un calcio d'angolo non concesso.

PREPARTITA - La Roma affronta l'altra capolista di questa Serie A a meno di una settimana dalla partita contro il Napoli . Per sfatare la maledizione dei big match, Mourinho si affida agli stessi undici visti Cagliari . Confermato anche Mkhitaryan, che sembrava in svantaggio rispetto a El Shaarawy ma che ha vinto il ballottaggio.

DOVE VEDERLA - La sfida Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 20. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app. Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.