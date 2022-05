Roma-Leicester diretta LIVE ore 21: Zaniolo dal 1’, Oliveira a centrocampo

I giallorossi sono a caccia di una finale europea che manca da 31 anni nella capitale

Alle 21 scende in campo la Roma contro il Leicester per la semifinale di ritorno di Conference League. Mourinho è a caccia della sua ottava finale europea mentre i giallorossi mancano ad un appuntamento così importante da 31 anni. Tutti a disposizione del tecnico tranne Mkhitaryan che verrà sostituto da Sergio Oliveira. Per il resto giocheranno tutti i titolari. Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Sulle fasce tornano dal 1 dopo il riposo in campionato Karsdorp e Zalewski. Al centro del campo Cristante in coppia con l’ex Porto. Alle spalle di Abraham capitan Pellegrini e Zaniolo. L’attaccante inglese è ad un passo dal raggiungere Montella nella classifica dei migliori marcatori europei della Roma e vuole trovare il primo gol in carriera contro il Leicester. Anche Rodgers schiera la formazione migliore dopo aver fatto riposare 8 giocatori su 11 domenica contro il Tottenham. In avanti ci sarà Barnes che nella gara d’andata è entrato partita in corso.

Le probabili formazioni di Roma-Leicester

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Fofana, Justin; Tielemans; Lookman, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers. A disposizione: Ward, Vestergaard, Castagne, Thomas, Amartey, Soyuncu, Albrighton, Choudhoury, Soumaré, Ayoze Perez, Daka, Iheanacho.

Arbitro: Jovanovic . Guardalinee: Stojkovic e Mihajlovic (Ser). Quarto uomo: Grinfeeld. Var: Dankert. AVar: Fritz .

PREPARTITA - In 21 partite casalinghe contro formazioni inglesi la Roma ha ottenuto 13 vittorie, 4 pareggi e 4 ko. 30 i gol fatti, 18 quelli subiti. Il trend in casa è positivo ma la qualificazione contro una squadra della Premier League manca da oltre 20 anni. Mourinho ha chiesto l’aiuto degli oltre 60mila dell’Olimpico per conquistare la sua ottava finale europea.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione del mister tranne Mkhitaryan che resterà fuori per altri 15 giorni. Il turnover massiccio di domenica non ha portato i tre punti contro il Bologna ma ha permesso ad alcuni giocatori di riposarsi in vista della delicata sfida di questa sera. Pochi dubbi di formazione per Mourinho, al posto dell’armeno ci sarà Oliveira in mezzo al campo vicino a Cristante

DOVE VEDERLA -La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Un'altra possibilità è Sky, che per gli abbonati manderà in diretta l'incontro sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (canale 252). Infine la gara sarà visibile in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - La Roma non elimina una squadra inglese in una fase a eliminazione diretta di una competizione europea dall’edizione 1999-00 della Coppa UEFA, nei sedicesimi di finale. La squadra giallorossa vinse 1-0 all’andata con gol di Totti su rigore, al ritorno riuscì a mantenere la porta inviolata, pareggiando 0-0. Contando tutte le competizioni europee, gare in casa e in trasferta, la Roma ha disputato 44 partite contro formazioni inglese nella sua storia. I numeri: 14 vittorie, 13 pareggi e 17 sconfitte. 48 i gol fatti, 65 quelli subiti.