Roma-Lecce 21:00 diretta LIVE, formazioni e dove vederla

All'Olimpico la Roma ospita il Lecce per conquistare i quarti di finale di Coppa Italia. Il vincitore della sfida affronterà l'Inter che ieri ha battuto l'Empoli a San Siro

Redazione

La Roma torna in campo e mette nel mirino l'obiettivo quarti di finale di Coppa Italia. Per strappare il pass e affrontare l'Inter nel prossimo turno, i giallorossi dovranno battere il Lecce tra le mura amiche. I salentini sono in un ottimo momento di forma e dopo aver stupito contro lo Spezia, sono pronti a fare lo stesso anche all'Olimpico.

PREPARTITA - La Roma torna in campo dopo il successo con il Cagliari. All'Olimpico arriva il Lecce di Baroni reduce da 10 punti nelle ultime cinque giornate di Serie B che l'hanno proiettata al quarto posto in classifica, con una partita in meno e tre punti da recuperare sul Brescia secondo. I salentini si sono guadagnati la sfida di Roma grazie alla vittoria contro lo Spezia per 2-0 grazie anche alla rete di Arturo Calabresi, ex romanista. I ragazzi di Mourinho dal canto loro arrivano a questa sfida consapevoli del fatto che la Coppa Italia può essere un obiettivo importante per questa stagione. L'entusiasmo di inizio anno sta scemando, seppur in modo molto lento, e un ottimo cammino nella competizione potrebbe risollevare la stagione e il morale dei tifosi.

ULTIME DA TRIGORIA -Mourinho perde nuovamente El Shaarawy. Il numero 92 giallorosso si è allenato negli ultimi giorni con la squadra ma non ha ancora smaltito l'affaticamento muscolare avvertito prima della partita contro la Juventus. L'altra assenza pesante in casa giallorossa ha un nome e un cognome, ovvero Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è out per un'infiammazione alla cicatrice del precedente infortunio e tornerà dopo la sosta per le Nazionali.

DOVE VEDERLA - La sfida tra Roma e Lecce sarà trasmessa su Canale 5, o in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. La telecronaca Mediaset della partita sarà affidata a Massimo Callegari, con Massimo Paganin al commento tecnico. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'ultima sfida tra la Roma e i salentini risale al 23 febbraio 2020, quando i giallorossi di Fonseca portarono 3 punti a casa con un netto 4-0 grazie alle reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. Quella è stata l’ultima partita disputata all’Olimpico dalla Roma prima del lockdown nazionale. L’unico precedente tra Roma e Lecce in Coppa Italia risale all’edizione 1982-83. Il match terminato con il risultato di 0-0, è stato il primo confronto assoluto in gare ufficiali tra i Club.