LIVE Roma-Lazio 1-0: Abraham sblocca subito il derby

Segui il derby della Capitale

GOOOOL DELLA ROMA!! Abraham sblocca subito la gara dell'Olimpico. Dopo la traversa di Pellegrini, tap in dell'inglese e rete che porta i giallorossi in vantaggio

PREPARTITA - La Roma viene da otto risultati utili consecutivi in Serie A e sette risultati utili totali - l'ultima sconfitta con l' Inter nei quarti di Coppa Italia . Alle 18.00, però, c'è il derby della Capitale, una storia a parte, una partita a parte. All'andata aveva vinto la Lazio , con qualche recriminazione da parte di José Mourinho : questa potrebbe essere una rivincita per una delle stracittadine più affascinanti del mondo del calcio.

ULTIME DA TRIGORIA - Tutti a disposizione dello Special One, a eccezione del solito Leonardo Spinazzola . Indecisione per il mister portoghese sul modulo e quindi sugli interpreti: Nicolò Zaniolo , infatti, potrebbe partire dalla panchina come a La Spezia, lasciando spazio a Sergio Oliveira nel centrocampo a cinque e a Marash Kumbulla , schierato come quarto difensore da Mourinho.

DOVE VEDERLA - Il derby di Roma, con i giallorossi in casa, in programma alle 18 allo stadio Olimpico sarà visibile in esclusiva su DAZN, con una smart tv di ultima generazione collegata all'app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. La telecronaca di Roma-Lazio è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico da Massimo Ambrosini.