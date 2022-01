Roma-Juventus 18.30 diretta LIVE, formazioni e dove vederla

All'Olimpico si gioca la 21esima di Serie A. I giallorossi cercano riscatto dopo la prima sconfitta dell'anno rimediata contro il Milan

Le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Abraham. Panchina: Boer, Zalewski, Bove, Carles Perez, Vina, El Shaarawy, Veretout All.: Mourinho.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Locatelli, Bentancur; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean. Panchina: Perin, Senko, Chiellini, Arthur, Kulusevski, Bernardeschi, Rabiot, Morata, Kajo Jorge, Akè. All.: Allegri.

Arbitro: Massa. Assistenti: Carbone e Peretti. Quarto Uomo: Giua. Var: Di Paolo. Avar: De Meo.

PRE PARTITA - Dopo la sconfitta rimediata contro il Milan alla prima del nuovo anno, la Roma di Mourinho scende in campo alle 18.30 contro la Juventus per cercare riscatto. Il tecnico portoghese nonostante l'arrivo di Maitland-Niles presenterà una formazione rimaneggiata. Gli indisponibili sono Zaniolo, Mancini e Karsdorp, ma anche Diawara e Darboe partiti per la coppa d'Africa. In difesa Kumbulla potrebbe affiancare Smalling e Ibanez. Cristante si gioca il posto con Veretout in mediana. In avanti Shomurodov si candida per sostituire Zaniolo. La Juve riabbraccia Chiesa e Dybala. Out Bonucci.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho non ha parlato alla vigilia del match. Quest'oggi contro la Juventus dovrà sicuramente fare a meno di Zaniolo - che ieri non si è allenato con il gruppo - Mancini e Karsdorp squalificati nel precedente turno di campionato contro il Milan. Il nuovo acquisto Maitland-Niles, che è stato ufficializzato giusto ieri, potrebbe scendere in campo dal primo minuto vista l'assenza dell'olandese.

DOVE VEDERLA - Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguire la partita basterà scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Forzaroma.info vi terrà aggiornati con la cronaca live e tramite in canali Instagram, Twitter e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Tra Roma e Juventus 196 sfide in competizioni ufficiali. Il totale dello score vede i bianconeri prevalere con 48 vittorie, 54 pareggi, 94 affermazioni. Restringendo il conteggio alla Massima Divisione il numero delle partite si riduce a 179. All'Olimpico, le gare sono 89 e il bilancio pende dalla parte romanista: 32 vittorie della Roma, 31 pareggi, 26 successi della Juventus. Sei volte in precedenza le due compagini si sono affrontate alla ventunesima. Francesco Totti il calciatore con più presenza contro 'la vecchia signora': ben 39 presenze. A seguire De Rossi, Santarini, Aldair e Giannini. Allegri è squalificato. Sarebbe stato il faccia a faccia numero 9 con Mourinho. Quattro vittorie per il portoghese, 3 per il tecnico toscano e 2 pareggi. All'andata vinsero i bianconeri 1-0.