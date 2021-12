Diretta LIVE Roma-Inter 0-0

I giallorossi devono rialzare la testa dopo la sconfitta di mercoledì contro il Bologna per non perdere terreno dal quarto posto

Segui in diretta Roma-Inter , in programma allo stadio Olimpico. Fischio d'inizio alle 18.

Roma in campo per il riscaldamento. Poco più di mezz'ora al fischio d'inizio.

Subito Roma in attacco: Zaniolo scappa via a Brozovic, cross in area per Shomurodov che però di testa è impreciso

Cross di D'Ambrosio in area, troppo alto per Dzeko. Ma c'è corner per l'Inter

ULTIME DA TRIGORIA - Alla vigilia Mourinho ha scelto la strategia del silenzio. I giallorossi dovranno fare a meno di Pellegrini, che rientrerà dopo Natale ed El Shaarawy per un problema al polpaccio. Oltre a Spinazzola , saranno assenti anche Abraham e Karsdorp per squalifica.

DOVE VEDERLA - La sfida Roma-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 17:15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app. Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.