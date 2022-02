Roma-Genoa ore 15 diretta LIVE: le probabili formazioni

I giallorossi tornano in campo dopo la sosta per dare continuità agli ultimi risultati. Contro i grifoni sarà una partita fondamentale perché dà il via a un ciclo di gare importanti per rimanere ancorati alla zona Champions

Redazione

Terminata la sosta, la Roma torna in campo nella prima partita del ventiquattresimo turno di Serie A. Di fronte c'è il Genoa guidata dalla new entry Blessin, una vera e propria incognita per Mourinho che dovrà fare a meno anche di Pellegrini: "Non è pronto per giocare. Il Genoa è difficile. Hanno cambiato allenatore, hanno cambiato più di metà rosa. Hanno tante opzioni. Difficile dire se la partita contro l'Udinese dà indicazioni" ha detto ieri in conferenza stampa sottolineando il ritorno dei tifosi all'Olimpico, riaperto al 50%. Una vittoria consentirebbe ai giallorossi di iniziare col piede giusto un ciclo di partite fondamentale per rimanere attaccati al treno Champions.

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Maitland-Niles; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Viña, Kumbulla, Bove, Veretout, Diawara, C. Perez, Shomurodov, El Shaarawy, Felix, Zalewski. All.: Mourinho.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Frendrup, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Piccoli. A disp.: Marchetti, Calafiori, Bani, Masiello, Maksimovic, Sturaro, Portanova, Melegoni, Ekuban, Galdames, Destro, Kallon. All.: Blessin.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Valeriano e Capaldo. IV uomo: G. Miele. Var: Nasca. Avar: Alassio.

PREPARTITA - Il calcio d'inizio è previsto alle 15. La Roma cercherà di rispondere alla sosta portando a casa la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Cagliari e Empoli (una delle partite migliori finora). Mourinho ha paragonato la vittoria a un virus positivo che ti aiuta a fare sempre meglio. Per mantenere vivi gli obiettivi stagionali i giallorossi non possono più sbagliare. Il Genoa invece è ancora alla ricerca della prima vittoria del 2022, il pari contro l'Udinese è stata la prima partita di Blessin sulla panchina dei rossoblù bisognosi di risultati utili per raggiungere la salvezza.

ULTIME DA TRIGORIA - Come anticipato ieri da Mourinho, Pellegrini non sarà della partita. Il capitano è ancora ai box per il riacutizzarsi del dolore alla cicatrice del vecchio infortunio. In settimana ha partecipato in gruppo a parte degli allenamenti, ma non è ancora al meglio. Dovrebbe tornare martedì in Coppa Italia contro l'Inter. Escluso il lungodegente Spinazzola, gli altri effettivi sono tutti a disposizione dello Special One.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 14:30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Sono 109 i precedenti tra Roma e Genoa in Massima Divisione, i giallorossi conducono per 53 vittorie a 32, completano 24 pareggi e sono imbattuti contro i grifoni da 15 gare di campionato. La striscia aperta più lunga senza sconfitte contro una formazione attualmente nella competizione. Quella rossoblù è la squadra che la Roma ha affrontato più volte in casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994-95) senza mai perdere: in 15 confronti 14 successi e un pareggio. I giallorossi non affronta un match casalingo alle ore 15 da oltre un anno. L’ultima partita disputata in questo orario allo Stadio Olimpico in campionato risale al 23 gennaio 2021, Roma-Spezia 4-3. Sarà la centesima panchina in Serie A per José Mourinho. Il portoghese ha all’attivo 61 vittorie, 21 pareggi, 17 sconfitte. 185 gol fatti, 96 incassati. Le panchine nella Roma sono 23 (12 successi).