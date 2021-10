Roma-Empoli ore 18:00 diretta LIVE: in campo Smalling e Darboe, fuori Cristante

La squadra di Mourinho sfida i toscani in casa prima della seconda sosta stagionale

Redazione

La Roma torna in campo in Serie A e sfida l'Empoli dell'ex Andreazzoli. La squadra di José Mourinho prova a chiudere il mini ciclo con una vittoria, prima di fermarsi per la seconda sosta stagionale.

ROMA EMPOLI

16:45 16:46 - 3 ott La Roma è arrivata allo stadio Olimpico. Tra poco formazioni e riscaldamento.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Ibanez, Calafiori, Diawara, Cristante, Perez, Zalewski, El Shaarawy, Mayoral, Shomurodov All.: Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco A disp.: Ujkani, Furlan, Parisi, Tonelli, Fiamozzi, Luperto, Stulac, Zurkowski, Mancuso, Cutrone, Henderson, La Mantia All.: Andreazzoli

PREPARTITA - La Roma torna a giocare all'Olimpico per la terza volta di fila in campionato. Domenica scorsa la sconfitta al derby (la seconda in Serie A), oggi l'occasione per riscattarsi. Di fronte l'Empoli, che gioca senza la pressione di dover fare risultato e con 9 punti già in cascina. Mourinho per la sfida ha recuperato Karsdorp e Veretout, rimasti fuori giovedì in Europa League.

ULTIME DA TRIGORIA - "L'equilibrio è alla base di tutto. Difficile essere nei top senza essere equilibrati, bisogna difendere bene ma anche segnare per vincere". Parlava così ieri Mourinho in conferenza stampa, ancora alla ricerca della sua Roma migliore. Abraham e Pellegrini davanti sono i suoi intoccabili, la squadra cambia con e senza di loro. Per questo non ci rinuncerà neanche oggi. In difesa Smalling è in crescita, mentre Mancini è pronto a riprendersi la maglia da titolare al centro.

DOVE VEDERLA - Roma-Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn e quindi solo in streaming. Per seguire la partita basterà scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Forzaroma.info vi terrà aggiornati con la cronaca live e tramite in canali Instagram, Twitter e Facebook.

STATISTICHE - L'ultima sconfitta in Serie A della Roma contro l'Empoli risale al febbraio 2007. I giallorossi hanno affrontato 13 volte i toscani all'Olimpico, ottenendo 11 vittorie e 2 pareggi. Se dovesse vincere, la Roma conquisterebbe la sesta vittoria consecutiva in casa. Non raggiunge una striscia così lunga dal 2017.