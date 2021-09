Roma-CSKA Sofia ore 21 diretta LIVE: probabili formazioni, Smalling e Pelle dal 1′

La squadra giallorossa cerca la sesta vittoria consecutiva nell'esordio europeo in Conference League

Inizia il percorso europeo della Roma in Conference League. Dopo la panchina numero 100o e la vittoria contro il Sassuolo, Mourinho e la Roma scenderanno in campo, in un Olimpico quasi sold-out, per raggiungere la sesta vittoria consecutiva in 6 gare ufficiali. "Vogliamo vincere il girone" ha detto il tecnico ieri, che affronterà l'amico Mladenov, conosciuto ai tempi del Vitoria Setubal.