Roma-Cagliari diretta LIVE, Oliveira e Veretout a centrocampo

Questo pomeriggio la Roma ospita all’Olimpico il Cagliari di Mazzarri. Per la squadra rossoblù 2 vittorie su altrettante partite nel 2022 contro Bologna e Sampdoria. Uno stato di forma, quindi, totalmente opposto ai giallorossi che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 3 gare.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Veretout, Sergio Oliveira; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Karsdorp, Missori, Tripi, Bove, Zalewski, Felix, Carles Perez, Shomurodov. All.: Mourinho

Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Altare, Carboni, Lykogiannis; Nández, Deiola, Marin, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro. A disposizione: Radunovic, Goldaniga, Deiola, Gagliano, Dalbert, Obert, Ladinetti. All.: Mazzarri

Arbitro: Maggioni; Assistenti: De Meo - Muto; IV Uomo: Volpi; VAR: Pairetto; AVAR: Carboni.

PREPARTITA - Il ritorno in campo dopo la sosta invernale per la squadra di José Mourinho è stato a dir poco sottotono. La Roma ha ora uno svantaggio di nove punti da recuperare se volesse partecipare per la prima volta dal 2018/19 alla UEFA Champions League. Il Cagliari, al momento in lotta per la salvezza, ha dovuto fare i conti con il Covid19: niente conferenza stampa pre-gara per il tecnico Mazzarri che dovrà fare a meno di Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato, Alberto Grassi e Christian Oliva tutti in isolamento.

ULTIME DA TRIGORIA - Mourinho recupera Mancini e Karsdorp: il primo rientrato dalla squalifica prenderà il suo posto in difesa, il secondo torna a disposizione dopo una settimana di assenza, ma non si è mai allenato in questi giorni. Ibanez e Crsitante non saranno convocati per la partita perché squalificati. Rui Patricio anche se non al top per dei piccoli risentimenti alla schiena sarà presente. Indisponibili oltre a Spinazzola, Smalling, che non si è allenato durante la settimana, El Shaarawy alle prese con un affaticamento al flessore avvertito prima della partita contro la Juventus, ed infine assenti anche Diawara e Darboe perché impegnati in Coppa d’Africa, quest'ultimo inoltre è risultato positivo al Covid19 questa mattina e si trova in isolamento.

DOVE VEDERLA - La diretta TV di Roma-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 17:15. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Manuel Pasqual. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 28 ottobre 2021, quando la Roma si impose per 2-1 in rimonta in Sardegna. Avanti con Pavoletti, i padroni di casa si fecero dapprima raggiungere da una rete di Ibanez, per poi soccombere per via di una punizione millimetrica di capitan Pellegrini. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 15 gare di Serie A contro la Roma: 3-2 nel girone di ritorno nello scorso campionato, a fronte di quattro pareggi e 10 sconfitte. L'incubo giallorosso è il capocannoniere della sfida, Joao Pedro, a segno per 6 volte contro la Roma. Staccato, alle sue spalle, c’è Keita Balde a quota 3.