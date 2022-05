Roma-Bologna in diretta LIVE alle 20.45: Mou punta ancora su Abraham

I giallorossi devono rialzarsi dopo la sconfitta di Milano contro l'Inter e puntare al quinto posto

PREPARTITA - Torna la Serie A, e la Roma è chiamata a dimenticare la partita contro l'Inter in un Olimpico sold out contro il Bologna - che contro i nerazzurri di Milano ha vinto mercoledì nel recupero della prima giornata di ritorno -, prima della gara di ritorno delle semifinali di Conference League contro il Leicester. Proprio in vista della delicatissima sfida di giovedì, sono tanti i cambi per José Mourinho. Dovrebbero riposare Chris Smalling (al suo posto ci sarà Kumbulla) e Nicolò Zaniolo (sostituito da Felix), oltre che Nicola Zalewski e Rick Karsdorp (in campo si rivedrà Maitland-Niles), Henrikh Mkhitaryan invece non ci sarà per il problema al flessore della coscia destra e verrà sostituito da Jordan Veretout vista anche l'indisponibilità di Sergio Oliveira. Diffidati Tammy Abraham e Bryan Cristante.