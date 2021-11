Roma-Bodo/Glimt diretta LIVE: Calafiori dal 1′, c’è El Shaarawy

I giallorossi sfidano la squadra norvegese per provare a tornare in testa alla classifica del girone

Redazione

La Roma torna in campo in Conference League e sfida il Bodo/Glimt all'Olimpico, nella quarta giornata del gruppo C. I giallorossi sono attualmente secondi in classifica, con un punto di ritardo proprio rispetto ai norvegesi. Fischio d'inizio alle 21.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. A disp.: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Villar, Diawara, Bove, Veretout, Darboe, Shomurodov, Zalewski, Perez, Mayoral. All.: Mourinho.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Brunstad Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. A disp.: Smiths, Brondbo, Hoibraten, Kvile, Hagen, Vetlesen, Mugisha, Pernambuco, Koomson, Nordas. All.: Knutsen

Arbitro: Papapetrou. Assistenti: Petropoulos, Aptosoglou. Quarto Uomo: Diamantopoulos

PRE-PARTITA - Cancellare l'onta dell'andata e tornare in testa al girone di Conference League. José Mourinho contro il Bodo/Glimt schiera la Roma migliore a disposizione, come aveva promesso nel post-partita dopo la figuraccia in Norvegia. Davanti a oltre 40mila spettatori, i giallorossi proveranno a tornare alla vittoria. Abraham vuole festeggiare la convocazione in nazionale tornando al gol.

ULTIME DA TRIGORIA - Matias Vina non convocato per un problema muscolare. L'uruguaiano, che ieri era in gruppo, resterà fuori dal match con il Bodo ed è a rischio per il Venezia. Out anche Pellegrini per un'infiammazione al ginocchio, oltre a Spinazzola e Smalling. Quest'ultimo è volato a Londra insieme al dottor Manara per una consulenza esterna sull'infortunio. Tornano tra i convocati i quattro epurati Reynolds, Diawara, Mayoral e Villar.

DOVE VEDERLA - La partita tra Roma e Bodo/Glimt, in diretta dalle 21, sarà trasmessa in streaming da Dazn e sarà visibile da tutti i suoi abbonati sulle smart tv compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Forzaroma.info vi terrà aggiornati LIVE attraverso il sito e i canali social Facebook, Twitter e Instagram.