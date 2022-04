Roma-Bodo in diretta LIVE alle 21: torna Mancini dall’inizio. Panchina per Zaniolo

I giallorossi devono ribaltare la gara di andata per puntare alle semifinali di Conference League

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di Roma-Bodo/Glimt, sfida valida per i quarti di finale di ritorno di Conference League. Entrambe le squadre vogliono accedere alle semifinali traguardo che sarebbe storico per il Bodo visto che non ci è mai riuscito in una competizione Uefa. I norvegesi arrivano nella Capitale forti del 2-1 conquistato in rimonta nel match d'andata, ma la Roma ha un'arma in più: l'Olimpico. Sarà tutto esaurito sugli spalti per cercare di spingere la squadra di Mourinho ad una rimonta che sembra alla portata ma è tutt'altro che scontata visto che negli unici tre precedenti tra queste due formazioni, la Roma non è mai riuscita a vincere.

Roma-Bodo, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho. A disposizione: Boer, Fuzato, Maitland-Niles, Kumbulla, Vina, Veretout, Spinazzola, El Shaarawy, Felix, Perez, Shomurodov, Zaniolo.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken. All. Kalvenes. A disposizione: Smits, Andersen, Sery Larsen, Kvile, Konradsen, Brunstad Fet, Mugisha, Boniface, Pellegrino, Selvag Nordas, Johnsplass, Halsey.

Arbitro: Sanchez. Assistenti: Cabanero e Inigo. Quarto uomo: Soto Grado

PREPARTITA - Vincere per passare il turno, e andare alle semifinali. Vincere per ribaltare il risultato dell'andata e trovare finalmente vendetta dopo il 6-1 dei gironi in Norvegia. La Roma di José Mourinho ha un solo risultato contro il Bodo.

ULTIME DA TRIGORIA - Lo Special One ha a disposizione tutti per la partita di ritorno di Conference dell'Olimpico, ma sceglierà i migliori undici per scendere in campo contro i norvegesi. Ballottaggi per Gianluca Mancini e Marash Kumbulla e tra Sergio Oliveira e Nicolò Zaniolo, i primi sono comunque in vantaggio sui secondi. Tra i diffidati, invece, ci sono Ibanez, Vina, lo stesso Kumbulla e Cristante: attenzione ai cartellini gialli.

DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. In alternativa c'è Sky, che per gli abbonati manderà in diretta l'incontro sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (canale 252). Infine la gara sarà visibile in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. La diretta testuale sarà disponibile sul sito ForzaRoma.info.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Dei precedenti si sa quasi tutto: prima delle tre partite di quest'anno, infatti, la Roma e il Bodo non si erano mai incontrate. Al momento, i risultati delle partite vedono due vittorie dei norvegesi, entrambe all'Aspmyra Stadion, e il pareggio dell'Olimpico. Oggi, però, le cose potrebbe cambiare, e si potrebbe ribaltare tutto: d'altronde questa è la partita che conta più di tutte.