Roma-Atalanta diretta LIVE alle 18, probabili formazioni e dove vederla

Gli uomini di Mourinho devono sfatare il tabù contro i bergamaschi all'Olimpico

Segui la diretta di Roma-Atalanta dalle ore 18.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Lo.Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. In panchina: Fuzato Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. All. Mourinho (in panchina Foti).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeniners; Pasalic, Boga. In panchina: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Malinovskyi, Mihaila, Pessina, Hateboer, Scalvini, Miranchuk. All. Gasperini.

Arbitro: Massa. Assistenti: Tegoni, Lo Cicero. IV uomo: Sozza. Var: Di Bello. AVar: Ranghetti.

PREPARTITA - La Roma deve sfatare un tabù: quello dell'Atalanta allo stadio Olimpico. È dal 2014, infatti, che i giallorossi non vincono in casa contro i bergamaschi, l'occasione, poi, è ghiottissima per gli uomini di José Mourinho, soprattutto in vista della zona Champions League che dista sei punti. C'è da ripartire dal gol vittoria, al fotofinish a La Spezia, e dall'ottima prestazione della squadra in Liguria. Sergio Oliveira, che in trasferta non c'era, probabilmente subentrerà (esattamente come Jordan Veretout) e a guidare il centrocampo ci saranno Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Henrikh Mkhitaryan. In attacco si rivede la coppia Tammy Abraham-Nicolò Zaniolo. Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione la sua formazione migliore: Ruslan Malinovskyi partirà quasi sicuramente dalla panchina, così come Luis Muriel. Al loro posto ci saranno Mario Pasalic e Jeremy Boga. A sostenere la Roma, il pubblico delle grandi occasioni, che in stagione non ha mai fatto mancare il supporto ai giocatori.

ULTIME DA TRIGORIA - Dopo l'emergenza delle ultime partite, Mourinho potrà contare su tutti i suoi calciatori, a eccezione di Leonardo Spinazzola. Reintegrato in prima squadra anche Felix Afena-Gyan che era stato punito in settimana dall'allenatore portoghese e rimandato in Primavera.

DOVE VEDERLA - La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - Nei 59 precedenti tra Roma e Atalanta, sono i giallorossi ad aver guadagnato più punti: 34 vittorie per i giallorossi, 18 pareggi e solo sette sconfitte. Anche nel computo dei gol, la squadra della Capitale è davanti con quasi il doppio della marcature (105 reti fatte contro le 57 dei bergamaschi). Come dicevamo prima, però, c'è da sfatare il mito perché i giallorossi non vincono in casa dal 12 aprile 2014, partita finita 3-1. C'è da ripartire dalla gara di andata, finita 1-4 per gli uomini di Mourinho.