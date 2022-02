Primavera, Verona-Roma 3-0: arriva la seconda sconfitta per gli uomini di De Rossi

Dopo quella con la Fiorentina, i giallorossi perdono in trasferta. Il Verona trova un'importante vittoria contro i primi della classe

Cade rumorosamente per 3-0 la Roma di Alberto De Rossi che fa visita al Verona del tecnico Nicola Corrent. I giallorossi, restano fermi a 45 punti ma sono sempre in vetta alla classifica del campionato Primavera. Le tante assenze e il recente match in Coppa Italia hanno portato via tante energie alla squadra capitolina, che nonostante tutto, oggi non è mai entrata in partita. I gialloblù guadagnano i tre punti grazie alle reti di Flakus Bosilj, Bragantini e Florio.