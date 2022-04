Primavera, Spal-Roma 0-1 LIVE: sblocca Faticanti. Persson sfiora il raddoppio

I ragazzi di Alberto De Rossi devono continuare la striscia di vittorie consecutive che prosegue da due giornate per consolidare ancora di più il primato in classifica

La Primavera della Roma torna in campo dopo la bella vittoria per 4-0 ottenuta contro la Sampdoria nello scorso turno di campionato. I giallorossi si troveranno di fronte la Spal che occupa al momento il penultimo posto in classifica. La squadra di Alberto De Rossi deve difendere il primato visto che, complice qualche prestazione sotto tono di troppo, non è più così scontato come qualche settimana fa. Il Cagliari, secondo in classifica, è ormai ad appena 4 lunghezze di distanza, anche se con una partita in più.