Primavera, Roma-Sassuolo 1-0: Felix sblocca la partita – LIVE

I ragazzi di De Rossi affronteranno i neroverdi nella seconda gara di campionato

Tornano in campo anche i ragazzi di Alberto De Rossi. Dopo la straripante vittoria per 0-4 in casa del Torino all’esordio stagionale, i giallorossi devono confermarsi nella seconda giornata di campionato contro il Sassuolo, stessa squadra che affronteranno gli uomini di Mourinho questa sera all’Olimpico. Confermata la difesa a tre con Coudou, Feratovic e Morichelli. A centrocampo assente Tahirovic, già in gol alla prima giornata, giocheranno il capitano Tripi, Missori, Faticanti e Oliveras. Dietro alle punte Agena-Gyan e Vorkerling, agirà Volpato. “Durante la sosta abbiamo continuato a lavorare. Il Sassuolo era già una buona squadra lo scorso anno e ora ha alzato la competitività. I ragazzi sanno bene e cosa fare” queste le parole di De Rossi prima del match.