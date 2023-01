Primavera, la Roma crolla in casa col Sassuolo: D’Andrea show nel 4-1 neroverde

La Roma cade nuovamente, stavolta in maniera molto più netta e per questo inaspettata. La Primavera di Guidi incappa nella seconda sconfitta consecutiva su due partite giocate nel 2023, dopo il ko rimediato il 6 gennaio contro la Fiorentina. Al Tre Fontane il Sassuolo di mister Bigica sostanzialmente domina il match, anche e soprattutto grazie a un Luca D’Andrea in stato di grazia e autore di una tripletta. I neroverdi piazzano quindi il colpaccio e accorciano proprio sulla Roma, ora distante tre punti. I giallorossi restano al primo posto, ma domani il Torino - in campo contro la Sampdoria - può operare l’aggancio. Il Sassuolo parte subito bene, la manovra è più fluida e dà la sensazione di essere più pericoloso dei padroni di casa. E infatti le occasioni principali sono di marca neroverde. Il colpo di testa di Russo è il preludio al gol, molto bello, di Bruno che si esibisce in una serpentina in area e batte Baldi al 26’, approfittando di una difesa giallorossa troppo ferma. La Roma prova a dare qualche segnale, ma non è giornata. Anche se nel finale di primo tempo arriva il pareggio su calcio di rigore, trasformato da Pagano per un fallo ingenuo di Toure su Majchrzac. Così il primo tempo si chiude in pareggio.