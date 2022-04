Primavera, Roma-Napoli 0-1 : Ambrosino regala tre punti fondamentali agli azzurri

I ragazzi di Alberto De Rossi pronti a scendere in campo al Tre Fontane contro gli Azzurri

La Roma Primavera è pronta a tornare in campo allo stadio Tre Fontane contro il Napoli. I ragazzi di Alberto De Rossi sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, in mezzo però c'è stata anche la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. I giallorossi, primi in classifica, hanno l'opportunità di mantenere invariato il distacco con il Cagliari secondo. Il Napoli invece in caso di vittoria, avrebbe la possibilità di abbandonare il penultimo posto in classifica. Giallorossi che si presentano con il consueto modulo a tre con Mastrantonio in porta e con Volpato trequartista alle spalle della coppia Satriano-Cherubini.