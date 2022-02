Primavera, Roma-Milan LIVE: formazioni ufficiali

I giallorossi sfidano il Milan alle ore 13. Nelle ultime tre gare due pareggi e una sconfitta per i ragazzi di De Rossi

Alle 13 i ragazzi di De Rossi sfidano il Milan. Tante assenze per la Roma Primavera a causa dell'emergenza della prima squadra. Ieri Mourinho in conferenza stampa ha dichiarato che nella gara con il Verona la panchina sarà composta da molti giovani. I giallorossi devono tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila. Le parole del mister: "Il banco di prova è sempre per noi. Ogni partita deve essere una verifica di quello che facciamo in allenamento. Il campionato è lungo e stiamo facendo bene. L'ultima partita va dimenticata, noi dobbiamo riproporci a grandi livelli altrimenti scade la prestazione, la classifica e anche la prestazione dei ragazzi".