Primavera, la Roma pareggia con l’Empoli 2-2: segnano Volpato e Persson

I giallorossi, primi in classifica con 4 vittorie in 5 partite, affrontano i Campioni d'Italia in carica

Alle 11 al Tre Fontane ha avuto inizio il big match tra Roma ed Empoli, sesta giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi devono difendere la vetta della classifica dagli attuali Campioni d'Italia, fermi a 8 punti dopo 5 giornate. Il mister Alberto De Rossi deve fare a meno di Missori e Felix, convocati da Mourinho in prima squadra, ma si è detto fiducioso dei sostituti.

Roma 2-2 Empoli

12:55 - 24 ott 12:55 - 24 ott Finisce qui. La Roma ci prova, va in vantaggio due volte ma non basta. Il risultato è 2-2 93' 12:53 - 24 ott Ci prova dalla distanza Faticanti. Conclusione potente ma centrale, nessun problema per Hvalic. 90' 12:50 - 24 ott Saranno 5 i minuti di recupero 87' 12:46 - 24 ott Buona occasione per la Roma. Cross dalla trequarti di Falasca, in area è pronto Morichelli che di testa non trova lo specchio 84' 12:45 - 24 ott Doppio cambio per la Roma. Tahirovic per Keramitsis. Esce anche Volpato per Cherubini 83' 12:42 - 24 ott Ammonizione in casa Empoli. Giallo per Magazzu che ha abbattuto Falasca scappatogli in velocità 77' 12:36 - 24 ott Pareggio dell'Empoli. Degli Innocenti segna ancora il calcio di rigore. Anche questa volta Mastrantonio intuisce, ma non arriva 12:35 - 24 ott Altro calcio di rigore per l'Empoli. Azione di Baldanzi, Falasca tocca di mano ma è fuori area 72' 12:31 - 24 ott Altro cambio per la Roma. Entra Falasca ed esce Rocchetti 67' 12:26 - 24 ott Per la Roma esce Loakimba in favore di D'Alessio 64' 12:23 - 24 ott Altro cambio per l'Empoli. Entra Magazzu per Villa 63' 12:22 - 24 ott Gran tiro dalla distanza di Faticanti che prova a sorprendere il portiere avversario. Hvalic, però, non si fa sorprendere 59' 12:20 - 24 ott Giallo per Faticanti che interviene duramente su Baldanzi sulla trequarti 55' 12:15 - 24 ott ROMA IN VANTAGGIOOOOOOOO!!!!!!! I giallorossi recuperano palla sulla trequarti avversaria, imbucata per Persson che si infila tra i due centrali avversari e batte il portiere 52' 12:12 - 24 ott Le squadre hanno iniziato il secondo tempo più guardinghe. Partita bloccata a centrocampo 12:04 - 24 ott Rinizia il match. In casa Roma esce Koffie per Pagano. Per l'Empoli entra Fazzini al posto di Bonassi 12:03 - 24 ott Si conclude il primo tempo di Roma-Empoli. Partita equilibrata tra due squadre che giocano bene e a viso aperto 40' 11:43 - 24 ott Empoli pericoloso. Rizza corre sulla sinistra e mette in mezzo. Stacca di testa Bonassi che non trova lo specchio 38' 11:40 - 24 ott L'Empoli fa 1-1. Degli Innocenti trasforma il rigore. Mastrantonio aveva indovinato l'angolo, ma non è arrivato sul pallone 11:39 - 24 ott Calcio di rigore assegnato all'Empoli 33' 11:36 - 24 ott La prima ammonizione in casa Roma è per Keramitsis che trattiene Ekong a centrocampo 32' 11:35 - 24 ott Ora la partita la sta facendo la Roma, in costante pressione offensiva nell'area avversaria 26' 11:30 - 24 ott Ekong sfonda sulla destra e mette al centro ma c'è pronto Ndiaye a chiudere 20' 12:08 - 24 ott GOOOOAAAALLLLL DELLA ROMAAAAAAA!!!!! Bella azione manovrata della Roma da destra a sinistra. Al limite dell'area Persson serve Volpato che si inserisce e batte il portiere toscano 15' 11:18 - 24 ott Gioca meglio l'Empoli che sta operando un'intensa pressione offensiva. La Roma per uscire dalla metà campo si affida ai lanci lunghi 7' 11:12 - 24 ott Giallo per Di Bartolo che ha commesso un fallo tattico sulla trequarti 11:00 - 24 ott Inizia la partita

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-EMPOLI

Roma: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Louakima, Faticanti, Di Bartolo, Rocchetti; Volpato (C); Voelkerling Persson, Koffi. A disp.: Berti, Baldi, Tahirovic, Dicorato, Ngingi, Bianchino, Pagano, Cherubini, Vetkal, D’Alessio, Falasca, Liburdi. All.: De Rossi

Empoli: Hvalič; Boli, Pezzola (C), Evangelisti, Rizza; Bonassi, Degli Innocenti, Ignacchiti; Baldanzi, Villa; Ekong. A disp.: Biagini, Fontanelli, Morelli, Rossi, Fazzini, Magazzu, Toccafondi, Guarino, Heimisson, Logrieco, Renzi, Indragoli. All.: Buscè

Arbitro: Scatena Assistenti: Nasti, Fine