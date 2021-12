Primavera, Roma-Cosenza 0-0: cartellino giallo per Faticanti – LIVE

La formazione di Alberto De Rossi esordisce in Coppa Italia contro il Cosenza

Ottima occasione per la Roma su iniziativa di Volpato. Dopo aver scambiato al limite dell'area, apertura sull'esterno e cross in area dove non arriva Voelkerling

La partita non decolla. Prova Faticanti a dare ritmo alla monovra in mezzo al campo, ma i giocatori del Cosenza restano chiusi e non concedono spazio

Occasione per Voelkerling che spara addosso a Borrelli. Calcio d'angolo per la Roma

Bella azione della Roma: Volpato lancia Voelkerling che salta un uomo in velocità ma non riesce a trovare compagni in area

Il Cosenza perde palla in uscita, Di Bartolo la recupera ma viene chiuso in calcio d'angolo

Cartellino giallo per Faticanti per un fallo al centro del campo

Louakima prova a mettere in mezzo un cross, chiuso in calcio d'angolo

Rigore in movimento per Volpato che non riesce a trovare la porta sul cross di Louakima

Ripartenza della Roma: Oliveras riesce a crossare una palla rasoterra in area. Anticipato in calcio d'angolo Voelkerling

La Roma Primavera di Alberto De Rossi sta per scendere in campo contro il Cosenza negli ottavi di Coppa Italia. La formazione giallorossa, imbattuta in campionato con 7 vittorie e 3 pareggi, si troverà davanti la formazione calabrese, 'principessa' della competizione in grado di vincere al primo turno contro il Crotone e in quello successivo contro il Napoli.