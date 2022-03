Primavera, Roma-Atalanta 0-0: Cherubini vicino al gol – LIVE

News as roma: tutte le notizie

I giallorossi in campo contro l'Atalanta nella 24esima giornata di campionato per riallungare sull'Inter e riprendere il cammino in vetta

Dopo la sconfitta di Empoli e un periodo con qualche inciampo, la Roma cerca di reagire riprendendo il ritmo impressionante che le ha permesso di blindare la vetta della classifica, per tornare a +9 sull'Inter che ieri ha vinto col Cagliari. Al Tre Fontane in questa 24esima giornata arriva l'Atalanta, ottava in campionato e reduce da risultati altalenanti. Fischio d'inizio alle 12.30, diretta scritta su Forzaroma.info.

34' 13:08 - 13 mar Bellissima palla di Persson su Cherubini, che però pecca nel controllare la sfera. Comunque, gioco fermo per fuorigioco di quest'ultimo. 29' 13:01 - 13 mar L'Atalanta cerca di reagire, insidiosa soprattutto con i cross dalle fasce per ora sempre respinti. 22' 12:53 - 13 mar Ammonito Panada per un intervento in ritardo su Volpato. 19' 12:51 - 13 mar I giallorossi provano a chiudere l'Atalanta: doppia chance per Voelkerling-Persson, che prima viene rimontato al momento del tiro e poi spreca un'ottima chance allargandosi troppo in area. 14' 12:45 - 13 mar Roma a un passo dal gol: bel tiro di Cherubini dal limite, di controbalzo, che lascia immobile il portiere ed esce di pochissimo. 11' 12:42 - 13 mar La Roma prova a spingere, buono il cross di Voelkerling-Persson che però non trova compagni pronti all'appuntamento in area. 6' 12:38 - 13 mar Parte meglio l'Atalanta nei primissimi minuti, la Roma rischia qualcosa ma poi prende in mano il gioco. 12:38 - 13 mar Al via il match al Tre Fontane! Ore 12.15 12:32 - 13 mar La formazione ufficiale della Roma: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson, Cherubini.

Il tabellino di Roma-Atalanta primavera

Ammoniti: Panada (A)

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson, Cherubini.

A disp.: Berti, Baldi, Tahirovic, Satriano, Oliveiras, Di Bartolo, Cassano, Zajsek, Louakima, Pagano, Pisilli

All.: De Rossi.

ATALANTA (3-5-2): Dajcar; Hecko, Del Lungo, Ceresoli; Renault, Panada, Sidibe, Giovane, Oliveri; Omar, Bernasconi.

A disp.: Sassi, Zuccon, Chiwisa, Fisic, Regonesi, Berto, Ferrara.

All.: Brambilla.

Arbitro: Mario Saia di Palermo.

Assistente 1: Andrea Nasti di Napoli.

Assistente 2: Fabio Mattia Festa di Avellino