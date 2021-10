Primavera, Pescara-Roma 0-3: a segno Voelkerling e Felix. Giallorossi primi

I ragazzi di Alberto De Rossi chiudono la partita nel primo tempo

LA PARTITA - Accade tutto nel primo tempo, anche se a rendersi pericolosi per primi sono i giocatori del Pescara. Una palla persa di Riccardi dà il via a un'azione d'attacco dei Delfini, bravo Mastrantonio ad anticipare tutti. Al 6' si aprono le marcature con Voelkerling che va in rete grazie a un errore della difesa del Pescara, che prova a costruire dal basso ma perde palla in area di rigore. Dieci minuti più tardi ci pensa Felix a raddoppiare con una grande giocata sulla fascia sinistra, bruciando Palmentieri e insaccando in rete. Quinto gol consecutivo per lui ma non si accontenta, perché in nemmeno un minuto approfitta di un errore di Sakho al limite dell'are e realizza una doppietta. Al 19' Tipi perde l'attimo giusto per infilarla in rete: solo davanti al portiere non trova l'impatto giusto col pallone e spreca il 4-0. Al 28' torna protagonista Mastrantonio, che salva un clamoroso possibile autogol di Morichelli: in una mischia in area di rigore colpisce di testa verso la sua porta. Il primo tempo è tutto a tinte giallorosse e così Riccardi si divora il gol dell'ex: Louakima serve il compagno che era libero davanti alla porta ma non riesce a trovare l'impatto col pallone. Si fa vedere anche il Pescara poco prima dell'intervallo con Delle Monache su punizione: Mastrantonio con la punta delle dita la manda in calcio d'angolo. Il secondo tempo viaggia a ritmi bassi, con i giallorossi forti del 3-0 e il Pescara che non ce la fa a reagire. Felix si divora un gol fatto al 59': Voelkerling lo serve a porta vuota, ma l'attaccante calcia fuori. Per il resto pochi brividi e molta gestione del gioco, che regala alla Roma i tre punti.