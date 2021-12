Primavera, Roma di rigore a Napoli: Volpato e Riccardi in gol, Mastrantonio para

La Roma primavera di Alberto De Rossi è tornata in campo per sfidare il Napoli in uno dei match senza dubbio più interessanti della 13esima giornata di campionato. Allo Stadio Comunale Arena ‘Giuseppe Piccolo’ di Cercola, i...

Redazione

La Roma primavera di Alberto De Rossi è tornata in campo per sfidare il Napoli in uno dei match senza dubbio più interessanti della 13esima giornata di campionato. Allo Stadio Comunale Arena 'Giuseppe Piccolo' di Cercola, i giallorossi centrano l'ennesima vittoria, anche se stavolta la fortuna ci ha messo lo zampino. Oltre alla solita manona di Mastrantonio, assolutamente decisivo nel 2-1 finale. Gli azzurri di Frustalupi sono sfavoriti e con tante assenze, ma giocano con grande carattere e grinta, intensità e voglia. La Roma ha pochissime occasioni, cerca senza grande convinzione i suoi attaccanti e Riccardi è un po' in ombra. I pericoli non sono molti, ma in mezzo al campo il Napoli è più deciso, ci sono molti contrasti e si perde tanto tempo, con ben 5 minuti di recupero nel primo tempo. L’occasione più grande è di marca partenopea: rigore ingenuo causato da Pellegrini, ma Mastrantonio è miracoloso su Cioffi. Intervento super del portiere giallorosso, che poi si ripeterà anche durante la partita con almeno altre due parate decisive. La Roma va a folate, ha una chance abbastanza casuale a fine primo tempo ma il Napoli si salva sulla linea.

90'+7 12:44 - 19 dic Finisce qui! La Roma vince a fatica in casa del Napoli con due calci di rigore! 90'+2 12:39 - 19 dic Napoli vicinissimo al pareggio! 90' 12:39 - 19 dic Sei minuti di recupero 79' 12:26 - 19 dic GOOOOL!!! LA ROMA RADDOPPIA! Stavolta Volpato batte Idasiak su rigore spiazzandolo dopo un fallo ingenuo di Spavone. Il numero 10 poi esulta in maniera molto polemica portandosi il dito alla bocca. 75' 12:21 - 19 dic Altra sostituzione Roma: Dicorato per Pellegrini 69' 12:15 - 19 dic Cambio Napoli: Ambrosino per Cioffi. 66' 12:12 - 19 dic Super occasione per Volpato: tap-in in area troppo debole, Idasiak recupera e salva 64' 12:09 - 19 dic Altro cambio Roma: Padula per Cherubini 58' 12:08 - 19 dic PAREGGIO DEL NAPOLI CON CIOFFI! 57' 12:07 - 19 dic Doppio cambio Roma: dentro Volpato e Missori, fuori Riccardi e Louakima. 51' 12:14 - 19 dic GOOOOOL DELLA ROMA!!! Alessio Riccardi si presenta sul dischetto e batte Idasiak! Rigore nettissimo per la 'parata' con il braccio di Costanzo su un colpo di testa. 11:51 - 19 dic Inizia il secondo tempo di Napoli-Roma 11:37 - 19 dic Finisce qui il primo tempo 45'+1 11:34 - 19 dic Occasione multipla per la Roma, che calcia tre volte in area di rigore e per due volte il Napoli respinge sulla linea. Batti e ribatti clamoroso ma è ancora 0-0 45' 11:33 - 19 dic Saranno 5 i minuti di recupero in questo primo tempo, che ha visto molte interruzioni 37' 11:32 - 19 dic Nuova occasione per Cioffi, ma Mastrantonio è bravissimo in uscita 32' 11:21 - 19 dic La Roma rischia: Mastrantonio esce alto su Cioffi, prende il pallone ma travolge l'avversario. Che resta a terra diversi minuti, colpito alla testa: per l'arbitro comunque non c'è rigore 28' 11:14 - 19 dic Da punizione ci prova Saco: Mastrantonio attento devia in angolo 26' 11:13 - 19 dic Ammonito Tripi per la Roma 12' 11:00 - 19 dic Brutto contrasto tra Saco e Riccardi, con il giocatore della Roma che resta a terra dolorante per diversi minuti. Poi si rialza 8' 10:55 - 19 dic Ci prova Cherubini dalla lunga distanza: bel tiro, fuori non di moltissimo 10:46 - 19 dic Al via il match tra Napoli e Roma.

Il secondo tempo è simile, con il Napoli che lotta alla pari, la Roma che si affida a qualche giocata. E ai calci di rigore, visto che Riccardi trasforma quello che ha sui piedi al 51’. Di occasioni ce ne sono di più rispetto al primo tempo, la partita continua a essere ad alta intensità, De Rossi prova a cambiare tutto con i cambi, in primis Volpato e Missori. La Roma gioca con un po’ di sufficienza e il Napoli prende coraggio, anche se gli manca sempre qualcosa. Al 58’ arriva il pareggio grazie a Cioffi, che approfitta di un errore della difesa giallorossa. La squadra di Frustalupi ci crede, nel momento forse migliore arriva un’altra beffa dopo l’ennesimo fallo ingenuo: stavolta sul dischetto si presenta il numero 9 Volpato, che segna il raddoppio. L’esultanza è polemica, col dito alla bocca e qualche altra parola alla panchina avversaria. I compagni lo coprono, De Rossi deve fare il pompiere. Partita un po’ nervosa, il Napoli cerca di reagire e rischia in contropiede. Finisce 2-1 per la Roma, ma il mister avrà di che rimproverare i suoi. Ma intanto il primo posto è sempre piaciuto inattaccabile.

Il tabellino di Napoli-Roma primavera 1-2

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba (dall'86' Di Dona), Hysaj, Costanzo (C); Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone (dall'86' De Pasquale), Giannini; D'Agostino, Cioffi (dal 69' Ambrosino).

A disposizione: Boffelli, De Marco, Mané, Spedalieri, Pontillo, Gioielli, Flora, Marranzino, Mercurio, Pesce, Touré.

Allenatore: Frustalupi.

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Tripi, Pellegrini (dal 75' Dicorato), Keramitsis; Louakima (dal 58' Missori), Faticanti, Tahirovic, Oliveras; Riccardi (dal 58' Volpato); Voelkerling Persson (dal 46' Satriano), Cherubini (dal 64' Padula).

A disposizione: Baldi, Di Bartolo, Ngingi, Bianchino, Pagano.

Allenatore: De Rossi.

Ammoniti: Tripi (R), Saco (N)

Marcatori: 51' rig. Riccardi (R), 58' Cioffi (N), 79' rig. Volpato (R)

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Alessandro Maninetti di Lovere e Fabrizio Giorgi di Legnano