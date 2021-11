Primavera, Inter-Roma 0-1: Riccardi segna su rigore – LIVE

Al 'Suning Youth Development Centre' in campo Inter e Roma, big match dell'ottava giornata del campionato Primavera 1

Al 'Suning Youth Development Centre' in campo Inter e Roma, big match dell'ottava giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi capolisti fanno visita ai nerazzurri del grande ex Cristian Chivu, reduci dalla vittoria in Youth League ma ancora in ritardo in campionato. Calcio d'inizio alle 10.45.