Primavera, Fiorentina-Roma 0-0 diretta LIVE: calcio d’inizio posticipato per maltempo

Terminata la regular season, il campionato Primavera entra nel vivo. Oggi allo stadio Ricci di Reggio Emilia, i giallorossi di Federico Guidi affronteranno la Fiorentina di Alberto Aquilani in una sfida ormai divenuta un classico di questa stagione. Le due formazioni si sono infatti scontrare anche in finale di Coppa Italia di categoria, con la Roma che si è imposta nei tempi supplementari grazie alla testata di Keramitsis. Oggi in gara secca si deciderà chi andrà in semifinale.