Primavera, Roma-Inter 1-1: a Casadei risponde Persson, giallorossi sempre primi

La squadra di Toti, che ha sostituito De Rossi positivo al Covid, guadagna un punto importante soffrendo e con un uomo in meno per metà secondo tempo

Una partita fondamentale per l'Inter di Christian Chivu quella di oggi al campo "Agostino Di Bartolomei" di Trigoria con la Roma. Fermi a nove lunghezze dai giallorossi di Alberto De Rossi - positivo al Covid e sostituito in panchina da Alessandro Toti -, i nerazzurri volevano accorciare le distanze. Obiettivo fallito perché i capitolini, ancora primi in classifica, pareggiano quasi subito i conti e, anche con un uomo in meno da metà secondo tempo, riescono a resistere e rischiano anche di vincere sul finale. Un punto a testa che accontenta soprattutto la Roma, sempre più in vetta alla classifica.